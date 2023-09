Milan, Pioli può sorridere: svelata l’arma in più per i rossoneri

Nella sfida vinta contro il Verona, il Milan è stato indubbiamente trascinato da Rafa Leao, ma deve ringraziare anche un altro portagonista assoluto se i 3 punti sono arrivati, che da adesso in avanti può rivelarsi un’arma in più per Pioli.

Torna a respirare una boccata di ossigeno il Milan, dopo la settimana disastrosa che si è appena messa alle spalle. Prima il derby perso per 5-1 contro l’Inter, poi il passo falso interno arrivato alla prima di Champions contro gli inglesi del Newcastle, freschi dell’acquisto di Sandro Tonali, prelevato proprio dai rossoneri nell’ultima sessione di mercato. Risultati che avevano gettato nello sconforto l’intero popolo milanista, che teme delle ripercussioni su quello che sarà il proseguo della stagione, soprattutto in virtù delle 5 pesantissime reti subite nel derby di una settimana fa.

Anche contro il Verona sono emerse delle difficoltà, con la squadra di Pioli che è riuscita a portare a casa i 3 punti a fatica, ma che comunque, ha saputo manetenere una solidità difensiva e di squadra che hanno saputo reggere agli attacchi degli scaligeri. A decidere il match è stato ancora una volta Rafa Leao, autore di una prestazione brillante e di pregevole fattura, condita con un gol dei suoi. Palla perfetta di Giroud, scatto in profondità del prtoghese che con due tocchi riesce a mettere fuori gioco il difensore avversario, per poi depositare con il piattone sinistro alle spalle di un incolpevole Montipò.

Milan, Sportiello salva i 3 punti: può essere l’arma in più per Pioli

Leao che è stato al centro delle critiche in questa ultima settimana, con la gara contro i Magpies che è finita sotto accusa a causa della leggerezza e del malcontento manifestato in campo dall’attaccante rossonero. Lui, di tutta risposta, ha prima mandato un messaggio da decifrare sui social, poi ha risposto sul campo con l’ennesima prestazione sublime da quando è arrivato a Milano. Ma a non passare inosservata è stata anche e soprattutto la partita di Sportiello, che ha rimpiazzato Maignan dopo l’infortunio subito dal francese.

L’ex portiere dell’Atalanta era già subentrato al primo portiere del Milan negli ultimi 10 minuti della sfida contro il Newcastle a causa dell’infortunio subito dall’ex Lille, che lo lascerà fuori dal terreno di gioco per altre settimane. Pressioni e responsabilità che non sembrano aver toccato minimamente la sfera emotiva di Sportiello, protagonista di almeno un paio di interventi miracolosi e che hanno consentito alla squadra di Pioli di poter ottenere 3 punti fondamentali.

Ecco perchè lo stesso Pioli può sorridere, con il Milan che ora sembra aver trovato un’arma in più sulla quale fare affidamento.