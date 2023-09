Pioli annuncia: “Abbiamo controllato la partita”, poi il commento su Adli

Triplice fischio alla Sardegna Arena: il Milan esce con una vittoria sul Cagliari per 3 a 1.

Il Milan risponde alla vittoria della Juventus: contro il Cagliari, la squadra di Pioli esce con i 3 punti grazie ai gol di Okafor, Tomori e Loftus-Cheek. I rossoneri così si riprendono il secondo posto, attendendo il risultato dei cugini nerazzurri che questa sera scenderanno in campo contro il Sassuolo.

La squadra rossonera, dopo un avvio a rilento e lo svantaggio subito dal gol di Luvumbo, pareggia i conti con il primo gol in Serie A di Okafor. I rossoneri non perdono tempo e vanno nello spogliatoio in vantaggio, ribaltando così lo svantaggio iniziale. Nel secondo tempo, è l’inglese a chiudere i conti e non lasciare scampo al Cagliari di Ranieri, che comunque ha giocato una partita di carattere.

Cagliari-Milan, le parole di Pioli nel post partita

Nel post partita di Cagliari-Milan, Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare come di consueto la partita dei suoi ragazzi. Queste le sue parole:

Ha ragione Loftus sulle partite da vincere: ci sono anche gli scontri diretti, ma il cammino passa da queste partite. Siamo partiti bene, ma poi abbiamo commesso un’ingenuità, ma poi siamo stati molto bravi nella tattica e nel controllare una partita non semplice. Il merito è dello staff e dei giocatori in campo, avevamo superiorità numerica in occasione della seconda rete e faccio i complimenti allo staff che prepara bene la squadra. Ho cambiato 4/5 giocatori, ma hanno giocato giocatori che per il Milan sono titolari. Sono giocatori che sanno giocare a calcio, Okafor ha lavorato anche in fase difensiva e sta lavorando bene. Spero che Jovic si metta a posto a livello fisico. Anche Romero è un giocatore interessante che ogni tanto viene penalizzato dalle mie scelte, ma sta lavorando bene. Abbiamo vinto una partita che non era semplice dall’inizio, e si era complicata, ma sono contento per i miei giocatori che hanno giocato con generosità.

Poi il commento su Adli, alla prima da titolare in questo Campionato:

Adli è un ragazzo che sta molto bene con noi, stimato dai compagni per i suoi atteggiamenti. È un ragazzo disponibile, che ha accettato quest’anno di mettersi in discussione. È un giocatore in evoluzione, ha fatto una buona partita anche se era emozionato.

Sui giocatori del Milan, dopo il calciomercato estivo:

8 dei 10 acquisti in campo, cosa comporta? Non si può più parlare di giocatori vecchi e nuovi, ormai c’è un Milan con nuove idee e con idee di gioco. Sono ragazzi giovani ma non giovanissimi, al quale si può attingere certe prestazioni. Sono contento dei ragazzi che il club mi ha dato.

Pioli, con la vittoria sul Cagliari, è arrivato a 200 vittorie in Serie A; questo il suo commento: