Pulisic dopo il gol: “Mi sto divertendo”, poi fa sognare i tifosi!

Pochi minuti fa è terminata la partita tra Milan e Lazio in cui i rossoneri hanno avuto la meglio sui rivali, le dichiarazioni nel post-partita di Pulisic.

Una partita a dir poco intensa è terminata pochi istanti fa a San Siro, il big match tra Milan e Lazio ha dimostrato per l’ennesima volta il modo di giocare di queste due splendide squadre che giocano un calcio meraviglioso, molto propositivo votato all’attacco e davvero molto tecnico in ogni zona di campo.

Uno dei protagonisti della serata, Cristian Pulisic, autore della rete del momentaneo 1-0, al termine della partita durante la consueta intervista post-gara, ha espresso la sua opinione sulla prestazione della squadra. Di seguito le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Dazn:

“Non voglio contare i gol, non so quanti ne riuscirò a fare ma ho intenzione di segnare solo reti pesanti. Voglio segnare gol vittoria, proprio come nella partita di oggi”