Pulisic insoddisfatto: “Devi sapere gestire le brutte sconfitte”

Christian Pulisic nel postpartita mette in evidenza cosa non sta funzionando nelle ultime partite del suo Milan dopo il pareggio in Champions.

Serata sfortunata per il Milan di Stefano Pioli che si ferma ad uno 0-0 contro il Newcastle nel suo esordio stagionale in Champions League. I rossoneri hanno creato molte occasioni da gol senza però riuscire a concretizzare e per tale motivo un pareggio a reti bianche sta molto più stretto al Diavolo piuttosto che alla formazione inglese. Proprio questa sfortuna sotto porta è stata sottolineata da Christian Pulisic nel postpartita.

Pulisic deluso: “Calciato tanto in porta ma…”

Il nuovo attaccante del Milan, arrivato in estate, Pulisic è entrato nel corso della riprese per cercare di aiutare i suoi compagni a sbloccare il match ma senza riuscirci. Al termine della partita è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per dire la sua. Queste le sue parole sulla sfida contro il Newcastle:

“Oggi è stata una partita positiva, abbiamo calciato molto in porta ma non siamo riusciti a segnare”.