ULTIM’ORA Milan – Caldara operato alla caviglia: stimati i tempi di recupero

Intervento alla caviglia per il difensore rossonero. Il club comunica tra quanto lo si potrà rivedere in campo.

Non sembra finire il calvario per Mattia Caldara. L’ex difensore della Juventus ha convissuto per molto tempo durante la sua carriera con numerosi infortuni e oggi il Milan ha comunicato ufficialmente che il classe ’94 si è sottoposto ad un nuovo intervento, stavolta alla caviglia destra.

Caldara ancora out: tre mesi di stop

Come riportato dai Rossoneri sui propri canali ufficiali, nella giornata di oggi Caldara è stato operato alla caviglia destra dal dottor Giacomo Zanon, con la presenza del medico rossonero Lucio Genesio. L’intervento, eseguito in artroscopia, è perfettamente riuscito e ora i tempi stimati di recupero sono di circa tre mesi.

Un tunnel che sembra non avere una luce per il difensore bergamasco, arrivato nel lontano 2017 a Milanello per più di 35 milioni di euro, che a causa di prestazioni poco convincenti e soprattutto a causa di infiniti infortuni non ha mai dimostrato il suo potenziale.