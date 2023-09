“Va preso”: Pioli ordina, al Milan il derby di mercato

Il calciatore ha conquistato Pioli che ha ordinato il suo acquisto: il Milan ha vinto il derby di mercato con l’Inter

Sabato pomeriggio sarà derby in campo tra Milan e Inter, ma anche sul mercato le strade di rossoneri e nerazzurri si sono incrociate e scontrate. Di esempio nella storia del calciomercato ce ne sono diverse ma l’ultima è destinata ad infiammare proprio la prossima stracittadina che ci sarà tra qualche giorno.

Tijjani Reijnders è sicuramente uno dei migliori acquisti in questo calciomercato concluso 12 giorni fa. Il centrocampista del Milan ha dimostrato una solidità unica condita da una precisione palla al piede che fa ben sperare tutti i tifosi del Milan. Il calciatore però era conteso anche da un’altra squadra italiana a cui era molto interessata al calciatore.

Parliamo, ovviamente, dell’Inter: i nerazzurri erano alla porta dell’AZ per il calciatore, ma lo sprint del Milan e il parere di Pioli (fermamente convinto dell’olandese) hanno fatto accelerare non di poco la trattativa in favore dei rossoneri che poi in estate hanno ufficializzato il colpo.

La retroscena della trattiva Reijnders

A lanciare l’indiscrezione è ‘calciomercato.com’. Secondo il portale, infatti, lo sprint è arrivato proprio quando l’AZ era a Roma per affrontare la Lazio in Conference League, partita dove il mediano olandese ha dimostrato tutte le sue qualità guadagnandosi gli occhi di Stefano Pioli che dopo quella sera l’ha fortemente voluto nella sua prossima rosa. Superando dunque l’interesse dell’Inter che era lì che attendeva il momento migliore per piazzare il colpo.

Dopodiché con la richiesta esplicita di Pioli, è toccato a Moncada e D’Ottavio il primo pressing alla porta del club olandese, che poi si è concluso ad inizio estate con Furlani che ha chiuso la trattativa con l’AZ, portando il centrocampista a Milanello superando anche la feroce concorrenza del Barcellona che era pronto a mettere una cospicua cifra sul piatto per scippare il calciatore ai rossoneri. La trattativa poi si è chiusa a favore del Milan per una cifra vicino i venti milioni, con il calciatore che è arrivato col sorriso stampato sulla faccia e pronto per un avventura che per ora sembra andare nel miglior modo possibile.

Le parole convinte di Pioli sono state sicuramente vincenti (almeno per ora), con il calciatore olandese che ha spodestato l’amore dei tifosi rossoneri per Tonali a suon di grandissime prestazioni. Su tutte quella di Roma dove il mediano ha dominato in lungo e largo. Ed ora i tifosi sperano che il centrocampista riuscirà a mantenere le attese anche nel derby contro l’Inter per dimostrare ai cugini l’affare di mercato scippato proprio ai nerazzurri qualche mese fa.