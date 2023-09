“Vale 60 milioni”: Milan, il colpo di scena che spiazza tutti

Calciomercato ad hoc del Milan che ha rafforzato al meglio la rosa, Un acquisto che vale 60 milioni di euro

Tanti nuovi acquisti in questa sessione estiva di calciomercato per il Milan. Dieci volti nuovi messi a disposizione del tecnico Stefano Pioli. L’allenatore rossonero ha saputo sin da subito dare una quadra alla sua squadra. Il parmense infatti è uscito dalla propria comfort zone, passando dal consueto 4-2-3-1 utilizzato in questi anni, all’inedito 4-3-3.

In queste prime tre partite di campionato Pioli ha avuto le idee molto chiare, schierando sempre gli stessi undici facendo già chi al momento è il titolare. Dei nuovi arrivati, tre sono impiegati nel nuovo scacchiere rossonero. Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic.

Tra i nuovi acquisti realizzati dalla Furlani e Moncada, l’inglese forse è stato quello che ha avuto meno effetto mediatico, eppure il suo impatto con il nostro campionato è stato a dir poco imponente. Tanta quantità ma anche qualità portata dall’ex centrocampista del Chelsea che è già padrone del diavolo.

Maurizio Compagnoni, telecronista di Sky Sport, ha commentato l’approccio di Ruben Loftus-Cheek con la maglia del Milan.

Il giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato a Sky Sport di quanto fatto in questi primi tre turni di campionato dai rossoneri. Tra i nomi che hanno maggiormente convinto, soprattutto tra i nuovi arrivati, sicuramente Loftus-Cheek col suo ottimo rendimento.

Qualità insolite per un giocatore di Serie A, vista la sua grande corporatura mischiata alle sua qualità di palleggio.

Una volta ho parlato con un suo ex allenatore, il quale mi disse qualche tempo fa che ha tutto. Ha tecnica, fisico e personalità per essere un top player. Gli manca una cosa fondamentale – ha commentato Compagnoni – il rendimento. Non ha avuto, sino ad ora, un rendimento all’altezza del suo potenziale. Devo dire che Pioli gli sta tirando fuori il meglio, e lui ha ancora margini di crescita.

Ogni partita incide sempre di più, sta facendo la differenza andando oltre le attese. E’ ancora relativamente giovane in Inghilterra per 20 milioni acquistano giocatori nettamente inferiori a Loftus-Cheek. Per giocatori di quel livello, spendono 50-60 milioni. Forse lì non credevano in lui. Adesso, invece, sta facendo mantenere le promesse del suo potenziale.