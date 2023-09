Verso Verona e Cagliari: Pioli studia il turnover

Il calendario è fitto con il Milan che sarà molto impegnato prima della prossima sosta: Pioli studia un turnover necessario.

Le prossime due settimane per il Milan saranno ricche di partite, ben cinque in appena quindici giorni. La rosa rossonera è abbastanza profonda per far fronte a tutte le competizioni ma il tecnico Stefano Pioli dovrà riuscire a gestire al meglio tutti i componenti della sua squadra per rendere al meglio in ogni match. Sabato alle ore 15 a San Siro arriverà l’Hellas Verona, squadra che sta disputando un buon inizio di campionato e che sicuramente sarà più riposata del Diavolo, sceso in campo martedì sera contro il Newcastle di Sandro Tonali in Champions League.

Pioli pensa al turnover: Leao e Giroud riposeranno in una partita?

Come si legge questa mattina sulle colonne del Corriere dello Sport, Pioli sta ragionando su come distribuire equamente le sue prime e le sue secondo linee in vista delle prossime partite. I rossoneri saranno infatti chiamati a giocare sabato contro il Verona e poi subito dopo mercoledì alle 18:30 a Cagliari.

Soprattutto in attacco potrebbero esserci dei cambi in una di queste due partite. Rafael Leao e Olivier Giroud potrebbero infatti restare a riposo in una di queste due partite di campionato, magari una a testa. In questo modo prendendosi un turno di sosta e non giocando tre partite nell’arco di una settimana sarà possibile rifiatare per due dei migliori elementi del Milan. In questo senso sarà un’ottima occasione per molte secondo linee per mettersi in mostra e convincere Pioli a concedere più spazio.

In seguito alla trasferta di Cagliari per il Milan ci saranno ancora tre partite nel giro di pochi giorni. Sabato 30 il big match contro la Lazio di Sarri e subito dopo (mercoledì 4 ottobre) la trasferta a Dortmund di Champions. Ultimo impegno prima della pausa per le Nazionali sarà la partita sul campo del Genoa in programma sabato 7 ottobre.