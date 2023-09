“Vogliamo essere cauti”: Inter-Milan, un top è a forte rischio

Mancano ancora alcuni giorni al derby della Madonnina ma dai ritiri delle Nazionali giungono notizie di possibili forfait.

Moltissimi tifosi di Milan ed Inter hanno già cerchiato in rosso sul calendario la data di sabato 16, quando alle ore 18 andrà in scena il derby della Madonnina. San Siro è pronto ad accendersi per vivere una sfida importantissima e che ha già il suo peso in ottica campionato sebbene arrivi soltanto già alla quarta giornata. Entrambe le squadre sono infatti in testa alla classifica anche perché sono le uniche due della Serie A ancora a punteggio pieno con 9 lunghezze su 9 conquistate ad ora.

La pausa nazionali, come spesso accade, rischia però di portare via degli elementi preziosi ai loro allenatori che temono sempre queste situazioni. Giocare due partite in pochissimi giorni, allenarsi e in più fare il viaggio spesso molto lontano sono tutti elementi che possono portare ad infortuni o acciacchi fisici che limitano le scelte degli allenatori delle squadre di club nelle prime partite dopo la ripresa dei campionati.

Dal ritiro del Cile: Sanchez sottoposto ad esami. A rischio il derby contro il Milan?

A proposito di infortuni, nelle ultime ore sono giunte notizie che potrebbero non lasciar dormire sonni tranquilli al tecnico interista Simone Inzaghi. Il CT della nazionale cilena, Eduardo Berizzo, ha fornito una notizia che non farà piacere al popolo nerazzurro: Alexis Sanchez non è nelle migliori condizioni e nelle scorse ore si è sottoposto ad esami per valutare il suo stato fisico. Queste le parole esatte del CT del Cile pronunciate nel corso dell’ultima conferenza stampa:

“Se Alexis (Sanchez, ndr) è stato convocato è perché è disponibile e può giocare. Ma lasciatemi chiarire la situazione che lo riguarda: stiamo valutando clinicamente le sue condizioni. Si è sottoposto a esami medici perché vogliamo essere cauti con la sua condizione fisica”.

Per il tecnico dell’Inter Inzaghi potrebbe quindi esserci il forfait di Alexis Sanchez in vista del derby della Madonnina contro il Milan. Il centravanti cileno non ha ancora giocato da quando è tornato in nerazzurro alla fine della scorsa campagna acquisti per sostituire Joaquin Correa. Le sue condizioni fisiche non sono infatti apparse fin da subito le migliori ed è sembrato necessario sottoporlo ad un periodo di lavoro prima di tornare a scendere in campo. A quanto pare però questo rientro non è ancora molto vicino.