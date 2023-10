“È il problema del Milan”: Pioli non può fare nulla

Analizzando la prestazione di ieri contro il Dortmund, c’è chi non ha avuto alcun dubbio nell’indicare il vero problema del Milan di Pioli

Il secondo pareggio consecutivo a reti bianche in Champions League complica non di poco il percorso europeo del Milan in questa stagione. Dopo lo 0-0 con il Newcastle, i rossoneri non sono riusciti ad andare oltre tale risultato neppure contro il Borussia Dortmund. Le impressioni a caldo a seguito delle due sfide sono pressoché le medesime. Esattamente come nella prima giornata contro i Magpies, il Diavolo ha avuto diverse chances per portarsi in vantaggio su un campo ostico come il Signal Iduna Park, senza però riuscire a concretizzarne nessuna.

In virtù di quest’altra occasione sprecata per portare a casa i primi tre punti nel girone, ma anche a causa della sorprendente vittoria degli inglesi contro il Paris Saint-Germain per 4-1, la qualificazione alle fasi finali si complica. Arrivati a questo punto, potrebbe risultare già cruciale l’esito del prossimo turno, nel quale San Siro ospiterà i parigini.

La delusione dell’ambiente rossonero è evidente. Dopo la partita di ieri, non si sono risparmiate forti polemiche nei confronti del Milan, le quali hanno evidenziato cosa gli sia mancato per conquistare la vittoria. Tra i più criticati, anche in questo caso, l’allenatore Stefano Pioli, reo di alcune scelte di formazione discutibili che, a detta di molti, avrebbero indirizzato quest’ultima partita sui binari sbagliati. Un noto tifoso rossonero si è però schierato su tutt’altra posizione in merito alla questione.

Silvestrin: “Calabria è il vero problema del Milan”, poi il commento su Pioli

Intervistato ai microfoni di Tv Play, il noto attore, conduttore radiofonico e televisivo Enrico Silvestrin si è esposto su quanto mostrato finora dal Milan in questo avvio di stagione.

Da sempre tifoso rossonero, Silvestrin ha voluto innanzitutto essere obiettivo riguardo Stefano Pioli, riconoscendogli diversi meriti. In primis, quello di avergli restituito “il piacere di guardare il Milan”. L’attore ha poi precisato come ovviamente il tecnico non abbia “crediti infiniti”, ma che comunque “finché permette di perdere una partita vincendo tutte le altre io me lo tengo stretto”.

“Il Milan ha altri difetti” prosegue lo stesso, indicando sorprendentemente come tale Davide Calabria. Il capitano rossonero, a detta sua, sarebbe “un problema allo stato attuale delle cose“. “Della rosa dell’anno scorso non potevano essere sostituiti tutti”, conclude amareggiato Silvestrin, spiegando come sia questo il motivo per cui il terzino sia ancora titolare.