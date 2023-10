Loftus-Cheek carica i tifosi del Milan: l’ha detto sulla squadra!

Il centrocampista del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha raccontato quello che è stato il suo ambientamento in rossonero, soffermandosi anche sulla lotta scudetto.

In casa Milan c’è massima concentrazione in vista di quello che sarà il big match di domenica contro la Juve, con i rossoneri che vogliono aumentare a 7 il distacco dai bianconeri e avviare la loro prima mini fuga stagionale. Bisogna però prendere atto delle numerose assenze che condizioneranno in parte la super sfida di San Siro, con i vari Theo Hernandez, Maignan e Chukwueze da un lato e con Danilo, Alex Sandro, Pogba e Fagioli dall’altro.

Loftus-Cheek è sicuro: “Siamo i più forti”

Rientrerà, invece, l’ex centrocampista del Chelsea Loftus-Cheek, pronto a dare il suo enorme contributo nel centrocampo di Pioli. Il giocatore inglese è stato anche il protagonista dell’ultimo inserto di SportWeek, che uscirà come di consueto sabato mattina, al quale ha rilasciato un’ampia intervista di cui ne è stato svelato un estratto: