“Mi rivoleva al Milan”: Berlusconi aveva fatto una telefonata per convincerlo

Dopo diversi anni in cui Silvio Berlusconi non è più alla guida del Milan, escono fuori dei retroscena su vecchi obiettivi rossoneri.

Nel corso del Festival dello Sport che si sta svolgendo in questi giorni di pausa del campionato di Serie A, è intervenuto anche un ex calciatore del Milan come Andrea Pirlo. Tra i molti argomenti toccati nell’intervista di colui che oggi è l’allenatore della Sampdoria, c’è stato anche il racconto di un curioso aneddoto riguardo la sua carriera col Milan.

Pirlo svela: “Berlusconi mi ha chiamato per tornare dopo gli anni con la Juve”

Il Maestro ha infatti svelato che ha sempre avuto un ottimo rapporto con Silvio Berlusconi e che quest’ultimo apprezzava molto le sue abilità. Non a casa, una volta terminata l’avventura di Pirlo con la Juventus, l’ex numero uno rossonero aveva fatto un tentativo per riportarlo a vestire la maglia del Diavolo. Queste le parole dell’ex centrocampista azzurro in merito: “Ho sempre avuto un bel rapporto con il Milan, anche negli anni in cui sono stato alla Juventus. Dopo gli anni con la Juve, Berlusconi addirittura mi aveva richiamato per farmi tornare, ciò vuol dire che avevo lasciato un bel ricordo”.

Pirlo ha indossato la casacca del Milan dal 2001 al 2011 e poi ha giocato per quattro anni, fino al 2015, con quella della Juventus. A quel punto ha fatto una scelta di cambio vita trasferendosi negli Stati Uniti per giocare in MLS con con il New York City ma prima di quel momento Berlusconi aveva tentato di fare un regalo ai tifosi milanisti riportando il Maestro a San Siro.