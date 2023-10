Milan così non va: il dato preoccupa Pioli

C’è un dato preoccupante che è emerso dopo la sconfitta contro la Juventus. Mister Stefano Pioli è in apprensione.

Si è chiusa con un’amara sconfitta la gara disputata ieri sera contro la Juventus per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri sono andati al tappeto per 1-0, cedendo il passo in quel di San Siro dinanzi alla formazione bianconera di Massimiliano Allegri. La partita è stata caratterizzata da un momento critico per i rossoneri quando, nel 40° minuto, Malick Thiaw è stato espulso, costringendo il Milan a giocare in inferiorità numerica per gran parte del match.

Il momento decisivo è arrivato al 63° minuto, quando l’ex rossonero Manuel Locatelli ha messo a segno un gol cruciale che ha portato la Juventus in vantaggio e al successo. Questo battuta d’arresto ha spinto il Milan di Pioli in seconda posizione in classifica, consegnando così il primato della Serie A nelle mani dei loro acerrimi rivali, l’Inter. Per il Milan allenato da Stefano Pioli, questa è stata la seconda sconfitta in uno scontro diretto in questa stagione, dopo quella subita nel derby contro i nerazzurri.

Dato preoccupante dopo il ko contro la Juventus

Dopo la sconfitta contro la Juventus, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha espresso la sua preoccupazione riguardo all’efficacia offensiva della squadra. C’è un dato in particolare che è emerso dopo il ko contro i bianconeri. Con soli 33 tiri nelle ultime tre partite e un solo gol segnato (quello di Pulisic a Genova), il Milan sembra far fatica a capitalizzare le opportunità create in campo.

Le parole di mister Stefano Pioli, “Dobbiamo essere più cinici”, riflettono la sua consapevolezza delle problematiche che il Milan sta affrontando in questo momento della stagione. La mancanza di concretezza in attacco ha portato a una perdita di punti preziosi sia in campionato che in chiave Champions League.

Nel post match, il tecnico del Milan ha anche sottolineato l’importanza di riempire di più l’area con i centrocampisti. Questo suggerisce la necessità di una maggiore presenza nell’area di rigore avversaria, al fine di creare più opportunità da sfruttare. Per migliorare l’efficacia offensiva, il Milan dovrà lavorare sullo sviluppo di strategie che consentano di sfruttare appieno le occasioni e tradurle in gol.