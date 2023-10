Milan-Juve, Chiesa ci sarà? Annuncio in conferenza stampa di Allegri!

Verso Milan-Juve, Massimiliano Allegri ha tenuto la conferenza di rito alla vigilia del match, tanti i temi affrontati dal tecnico bianconero, tra cui anche la presenza di Chiesa a San Siro.

Massimiliano Allegri ha tenuto la consueta conferenza stampa alla vigilia del big match: Milan-Juve. Diversi i temi trattati, tra cui l’eventuale ritorno del duo in attacco Vlahovic-Chiesa, sulla squalifica di Theo e anche su Pioli. Di seguito le sue parole:

Che partita sarà domani?

Perchè secondo lei Pioli e Marotta danno favorita la Juventus per lo scudetto?

“Uno è allenatore del Milan, l’altro è il dirigente sportivo dell’Inter è normale che per loro la Juve sia favorita. Noi dobbiamo fare più punti possibile per arrivare a fine maggio tra le prime 4. Per il resto godiamoci la sfida di domani con il Milan e vedremo cosa saremo stati capaci di fare”.

In conferenza Allegri ha anche tolto ogni dubbio sulle condizioni di Chiesa e Vlahovic, che probabilmente potrebbero essere entrambi presenti a San Siro.

Come stanno Chiesa e Vlahovic?

“Vlahovic è tutta la settimana che si allena con la squadra, deciderò se farlo partire come titolare, visto che viene da un periodo di inattività e non reggerebbe novanti minuti nelle gamba. Chiesa ieri ha fatto un mezzo allenamento in gruppo, oggi valuteremo se lui è sereno mentalmente, dopo l’infortunio, per essere convocato”.