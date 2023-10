Milan, sentenza durissima per Maignan: il paragone scuote anche i tifosi

Il popolo rossonero è incredulo, le sue parole su Mike Maignan fanno il giro dei social.

Giorni di attesa per i tifosi del diavolo, le porte sono aperte alle Nazionali. Una sosta dal sapore un po’ più dolce per i rossoneri: aspettare il ritorno in campo della Serie A, godendosi la vista dalla prima classe, è senz’altro un vanto. I meneghini devono mantenere il possesso del primato in classifica, ma attenzione perché dal rientro il calendario non è affatto agevole. Infatti, il Milan ospiterà dapprima la Juventus nella serata di domenica per poi affrontare, dopo una settimana esatta, i campioni d’Italia – in evidente difficoltà. Ci sarà bisogno di due prestazioni maiuscole, uscire vittoriosi da questo doppio confronto significherebbe tanto per il Milan e per tutte le dirette rivali.

Tuttavia gli impegni di prestigio per i rossoneri non finiscono qui, con la trasferta europea, a Parigi, proprio a cavallo tra le due gare di campionato sopracitate. La palla ora passa a Pioli: l’allenatore emiliano dovrà saper gestire al meglio le energie dei calciatori a disposizione, valutando soprattutto l’impiego con le rispettive nazionali. Un compito sicuramente non facile ma di primaria importanza per evitare cattive sorprese, sia dal punto di vista delle prestazioni che degli infortuni – una tortura per il Milan.

Papera di Maignan con la Francia, Ravezzani cita Donnarumma

Tra i giocatori della rosa rossonera, impegnati nella giornata di ieri con le proprie nazionali, figurano Leao, Theo, Maignan e Giroud. Il portoghese, sceso in campo per 65 minuti, ha conquistato la vittoria così come i compagni francesi. Decisamente più alti i minuti di gioco per Theo e Maignan, che hanno disputato l’intera gara, con il bomber ex Arsenal subentrato solo al 71′. I tre gallici hanno trionfato in terra olandese per 1-2 con un super Mbappe, autore di una doppietta. Tra i protagonisti del match – in negativo – c’è stato anche un milanista.

Infatti, il portierone rossonero ‘Magic‘ Mike Maignan si è reso protagonista di una prestazione non impeccabile, con annesso errore in occasione della rete dei padroni di casa. Una serata non all’altezza dei suoi livelli, subito ripresa da Fabio Ravezzani che sul suo profilo di “X” ha criticato l’estremo difensore ex Lille, menzionando anche Gigio Donnarumma: “Serata no per Maignan, se quel gol l’avesse preso Donnarumma lo avrebbero rovinato”

Il commento ha scatenato l’ira dei supporters milanisti che hanno prontamente preso le parti di Maignan, un idolo per tutta la tifoseria.