Milan su Arnautovic, tutto vero: arriva la rivelazione in diretta

Arrivano conferme sul retroscena dello scorso mercato estivo. Prima di firmare per l’Inter, Marko Arnautovic era ad un passo dal Milan.

Ad ormai più di un mese dalla chiusura dell’ultima sessione di calciomercato, spuntano alcuni importanti retroscena riguardo le trattative portate avanti dal Milan. In particolare, uno di questi riguarda Marko Arnautovic, accostato fortemente ai rossoneri prima di passare, infine, ai rivali dell’Inter.

Sfumata la pista che portava all’austriaco, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno poi concretizzato gli acquisti di Noah Okafor dal Salisburgo e, nelle ultimissime ore prima della scadenza della finestra di trasferimenti, Luka Jovic dalla Fiorentina. I due nuovi attaccanti hanno dunque occupato il vacante ruolo di vice Giroud. Al netto di ciò, recenti dichiarazioni riportano quanto sia stato realmente acceso l’interesse per l’ex Bologna e che, almeno ad inizio estate, lo slot di secondo centravanti nel reparto offensivo del Diavolo sarebbe dovuto spettare proprio a lui.

Arnautovic al Milan? Di Vaio svela il retroscena di mercato

In un’intervento a Radio Sportiva, il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ha confermato le indiscrezioni riguardo le numerose trattative imbastite per la cessione di Marko Arnautovic nel corso dei suoi due anni nel capoluogo emiliano.

Una situazione che, come svelato dall’ex attaccante e ora dirigente rossoblù, aveva causato molta apprensione all’interno dell’ambiente: “Il mister (Thiago Motta, ndr) era preoccupato dalle voci su Arnautovic, il mercato a volte non lo comandi e a volte lo subisci. In entrata ci sono state trattative lunghe iniziate anche a luglio con Sartori, poi il mister era felice del mercato: per questo abbiamo fiducia, abbiamo chiuso il mercato tardi ma ci stiamo conoscendo adesso”

Parlando più nello specifico del caso del bomber austriaco, Di Vaio ha poi svelato l’interesse di parecchie squadre nei suoi confronti, inclusa quella rossonera: “Su Marko dico che in due anni, riportandolo dalla Cina, scommettendo noi su di lui e lui su di noi, dico che ha ricevuto offerte dal Manchester United, dal Milan, dalla Roma“.

Infine, il DS del Bologna ha spiegato il motivo per cui, rispetto a tutte le altre proposte rifiutate in precedenza, si è dovuto arrendere infine di fronte a quella dei nerazzurri: “Poi è arrivata l’Inter, dove era già stato, e abbiamo fatto fatica a fargli dire di no”.

Il ritorno al Biscione di Arnautovic si è dunque concretizzato per il preciso volere del giocatore. Al momento, però, complice il lungo stop rimediato, l’austriaco non è ancora riuscito ad incidere particolarmente nel suo “nuovo” club.