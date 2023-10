Nuovo stadio, emergono grandi novità: sulla capienza

Il progetto legato al nuovo stadio dei rossoneri procede a vele spiegate. Giungono novità sulle prime caratteristiche, le novità!

Nuove indiscrezioni in arrivo riguardanti il nuovo stadio del Milan. Il progetto per la realizzazione sembrerebbe avviato ed in piena evoluzione giorno dopo giorno. Ci sarebbero le prime bozze progettuali per rendere effettivo quella che, fino a poco tempo fa, era solamente un’idea.

Circolano in rete le prime caratteristiche che il nuovo progetto avrà. Lo stadio sarà costruito nella zona di San Donato Milanese e sarà uno dei più all’avanguardia della nuova era calcistica. Uno stadio tutto nuovo e pieno di tecnologia, grandi novità!

Le caratteristiche del nuovo stadio, un Milan sempre più moderno

La Gazzetta dello Sport illustra, nella sua edizione odierna, le prime caratteristiche che sembrerebbe avere il nuovo stadio del Milan. Il progetto nella zona di San Donato Milanese è ben avviato e si starebbe cercando di trasformarlo in realtà quanto prima.

Novità importanti riguardante anche la capienza totale. La forma potrebbe essere quella di un rettangolo ovalizzato con lati lunghi e curve arrotondate. Gli spalti saranno il più verticali possibile, come ad esempio il Signal Iduna Park di Dortmund. Non ci dovrebbe essere alcun tetto.

Ci si aspetta una capienza massima di 70 mila spettatori per uno degli stadi più moderni dell’epoca. Musei, hotel, nuova sede, ma anche una probabile area concerti da circa 3000 posti sono tutti previsti nei pressi dello stadio per renderlo sempre più “vivo” ed al centro dell’attenzione di tutti.