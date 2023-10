Pioli come Guardiola: il paragone di Caressa sorprende

Il paragone tra il tecnico del Milan Stefano Pioli e quello del Manchester City, Pep Guardiola, fa sognare i tifosi rossoneri

L’opinione generale sulla valutazione che si fa del tecnico del Milan, Stefano Pioli, negli ultimi mesi varia molto in base ai risultati della squadra, come capita molto spesso per tutti gli allenatori. Dopo le numerose delusioni nei derby contro l’Inter in questo 2023, oppure dopo altri scivoloni, è stato aspramente criticato però è innegabile che il Milan ultimamente stia raggiungendo standard di gioco e risultati importanti. In questo caso infatti il tecnico ex Lazio e Fiorentina è stato spesso difeso ed esaltato per l’impronta che ha saputo dare al Diavolo.

Nel corso della più recente puntata di Sky Calcio Club, il celebre programma della domenica sera negli studi Sky, Fabio Caressa ha espresso un parere importante. Il noto giornalista e commentatore romano, tra i vari argomenti trattati e gli spunti forniti dal settimo turno di Serie A, ha parlato anche del Milan. Caressa è rimasto ben impressionato dalla prova offerta dai rossoneri che sono riusciti a vincere 2-0 contro la Lazio di Maurizio Sarri a San Siro.

Caressa si sbilancia: “Pioli con Leao studia il rimorchio palla come fa il City di Guardiola”

Il primo gol è stato realizzato da Christian Pulisic su un bell’assist di Rafael Leao. È stata proprio questa bella azione che ha convinto il conduttore di Sky Sport. Queste le sue parole in merito all’azione del primo gol milanista: “Leao, messo in discussione per l’atteggiamento in Champions, ieri è stato ancora decisivo. Pioli è l’allenatore che ha abbracciato maggiormente le novità, l’utilizzo di tecnologie e che ha studiato tantissimo, accettando anche di cambiare. Il fatto di dare la palla sul rimorchio – ha affermato Caressa – è una cosa studiata anche da Guardiola al Manchester City. Quando l’attaccante va a calciare da lì, l’aspettativa di gol è molto più alta”.

Caressa evidenzia quindi i meriti di Pioli nel gioco del Milan. Il paragone con il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, è certamente un grande complimento. Si tratta infatti di uno degli allenatori riconosciuti dalla maggior parte degli addetti ai lavori come di uno dei migliori in circolazione. Basti pensare che nell’ultima stagione ha vinto il Treble, tornando dopo tanti anni a gioire in Champions League. Che questo paragone sia di buon auspicio anche per il milanista Pioli?