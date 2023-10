Pulisic rivela: “Lo faremo nei prossimi giorni”

Il giocatore rossonero ha parlato ai microfoni di Prime nel post partita della sfida di Champions contro il Borussia Dortmund, terminata con il punteggio di 0-0.

Si è appena conclusa la gara di Dortmund tra il Borussia e il Milan, con i rossoneri che trovano il loro secondo pareggio in altrettante gare di Champions disputate in questo girone. Risultato amaro anche in virtù della vittoria del Newcastel sul Psg, che ora complica e non poco il cammino dei rossoneri verso quella che sarà la qualificazione agli ottavi.

Pulisic: “Continueremo ad andare avanti e a provarci”

Al termine del match è stato il fantasista del Milan, Christian Pulisic, ad analizzare quanto accaduto nei 90 minuti della sfida in Germania e lo ha fatto attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Prime al termine del match.