Scudetto Milan, l’ex Inter punge: che stoccata

L’ex giocatore dei Nerazzurri ha rilasciato alcune dichiarazioni relative allo Scudetto che hanno fatto molto discutere.

Gli ultimi anni hanno senza dubbio certificato il ritorno ai vertici del calcio italiano di Milan e Inter. Entrambe le compagini si giocano ogni anno lo Scudetto e, come successo due anni fa, anche in questa stagione si potrebbe assistere ad un vero e proprio derby Scudetto. A dire la sua sulla vicenda è stato Karl-Heinz Rummenigge, ex leggenda dell’Inter, che ha anche parlato del campionato vinto dal Diavolo due anni fa.

Rummenigge sullo Scudetto del Milan: “Neanche loro sanno come hanno fatto”

Per molti, quello vinto nella stagione 21/22 è stato uno Scudetto vinto più per demeriti della squadra di Simone Inzaghi, che per meriti di quella di Stefano Pioli e dello stesso avviso è il tedesco, ospite al Festival dello Sport di Trento della Gazzetta dello Sport:

La nostra Inter era davvero una squadra forte, ma nel 1984 ad un punto della stagione ci siamo lasciati andare perdendo punti preziosi come successo due anni fa con il Milan che ha vinto senza neanche sapere come abbia fatto.

Le parole di Rummenigge sono senza dubbio una provocazione lanciata ai Rossoneri, consapevoli però dei loro meriti e della forza dimostrata due stagioni fa.