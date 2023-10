Verso la Champions, Pioli stravolge il centrocampo: quante novità

Il Milan prepara la sfida contro il Borussia Dortmund. L’appuntamento è a mercoledì: fino ad allora, Pioli dovrà meditare su quale formazione schierare.

Pochi, pochissimi passi falsi si è concesso fino ad ora il Milan. E ora più che mai, dopo il parziale stop in Champions League contro il Newcastle, è importante non farne più.

Vietato interrompere il ciclo di vittorie, dunque, senza sottovalutare l’avversario che li aspetta. Il Borussia Dortmund è l’unica squadra del girone rimasta a quota zero punti dopo la sconfitta contro il PSG. Ma fra due giorni giocherà in casa, in uno stadio caldissimo dove non perde da agosto 2022.

Stefano Pioli, dunque, medita sulla formazione anti BVB, per la quale sono attesi diversi cambi, specialmente al centrocampo.

Borussia Dortmund-Milan: le scelte di Pioli

Il tecnico rossonero dovrà fare a meno di Ruben Loftus-Cheek, fino ad ora perno fondamentale del centrocampo. L’ex Chelsea ha accusato un problema che lo ha costretto ad abbandonare la sfida contro la Lazio al 29′. Senza di lui, mancheranno esperienza su un territorio di gioco europeo ed inserimenti in area.

A RLT si aggiungono i forfait di Krunic e Bennacer. Ma la formazione di Pioli non si fa trovare impreparata, nonostante le poche opzioni su cui poter contare a centrocampo: a disposizione ci sono Musah, Adli, Reijnders e Pobega. Tre di loro scenderanno in campo, uno resterà in panchina. E sembra che a restare a disposizione sia destinato Yacine Adli, titolare con Cagliari e Lazio, ma non ancora pronto al debutto dal 1′ in CL.

Sicura la discesa in campo, dunque, di Pobega, Musah e Reijnders. E vivo resta il ballottaggio per il ruolo di playmaker fra gli ultimi due: sia Musah che Reijnders hanno dimostrato di lavorare bene in questo ruolo.

Bisognerà attendere le sensazioni della squadra nella preparazione al match. E, soprattutto, bisognerà capire come il mister vorrà impostare il gioco, se più coperto in difesa o maggiormente propositivo in attacco.