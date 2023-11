Calciomercato Milan, contatti con il difensore: è duello con la Juventus

Idea per la difesa del Milan, con l’infortunio di Kalulu bisogna correre ai ripari, visto che il francese potrebbe restare fuori dai campi per un po’ di tempo.

Il Milan, che non sta vivendo un momento felice, rischia di perdere per molto tempo il centrale di difesa Pierre Kalulu. Infortunatosi nell’ultimo match contro il Napoli, pareggiato per 2-2, ha lasciato il campo nel primo tempo, il timore è che servirà un’operazione e quindi potrebbe restare indisponile per più di tre mesi.

Visto il momento poco felice per il Milan, è l’obbligo di dover sostituire l’infortunato difensore francese. Nuovo nome in arrivo dall’Inghilterra: il difensore del Bournemouth Lloyd Kelly.

Lloyd Kelly nuova idea per la difesa del Milan

Il Milan, come riportato dal giornalista Fabrizio Romano su Twitter (X), sta sondando il terreno per il difensore centrale del Bournemouth Lloyd Kelly già per la sessione del calciomercato di gennaio. Il centrale inglese, sarebbe sul taccuino anche della Juventus, sarebbe quindi derby tutto italiano per accaparrarsi le prestazioni del giovane difensore anglosassone.

L’infortunio al centrale francese Kalulu, ha velocizzato i tempi della trattativa, che avrebbe preso quota verso la fine della stagione, visto che il giocatore del club inglese, è in scadenza nel 2024.