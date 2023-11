Champions League, Giroud a un passo dal record: Inzaghi nel mirino

L’attaccante francese è pronto ad eguagliare un record detenuto da Filippo Inzaghi.

Nella vittoria del Milan sul Paris Saint Germain c’è anche lo zampino di Olivier Giroud, che nel secondo tempo ha messo a segno il gol che ha regalato al Milan i tre punti e riacceso le speranze di una qualificazione agli ottavi della Champions League. L’attaccante francese, che al momento del gol ha sovrastato l’ex nerazzurro Milan Skriniar, si è reso protagonista ancora una volta in un big match importante, confermando così di essere ancora un attaccante con tanta fama, in cerca di grandi risultati.

Giroud come Pippo Inzaghi? Il dato da raggiungere

L’attaccante francese sembrerebbe non voler lasciare il mondo del calcio giocato: le prestazioni di Giroud, tranne in alcune situazioni quando la stanchezza si fa sentire, testimoniano ancora la sua strapotenza fisica e tecnica, e la voglia che Giroud mette in campo ogni partita lo rendono un uomo determinante sia sul campo che nello spogliatoio.

Olivier Giroud, che al Milan è arrivato nella sessione estiva di mercato nel 2021, ha già messo a segno 30 gol con la maglia rossonera e i numeri dell’attaccante francese non sembrano finire qui. Intanto, con il gol messo a segno contro il PSG, è diventato il secondo giocatore più anziano a segnare con la maglia del Milan.

Il giocatore a detenere questo primato è Filippo Inzaghi, che l’ultimo gol con il Milan l’ha messo a segno a 37 anni e 86 giorni, il 3 novembre 2010 contro il Real Madrid. Giroud ha 37 anni e 38 giorni e andare a fine stagione può raggiungere il record di Pippo.