Coppa Italia, agli ottavi sarà Milan-Cagliari : battuto l’Udinese

Il campo ha parlato, ecco la sfidante del Milan di Stefano Pioli in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia. Non sarà facile per i rossoneri

Arriva il momento anche per il Milan in Coppa Italia. Il turno di questo settimana era importantissimo per gli uomini di Stefano Pioli in chiavi ottavi di finale. Infatti nella partita di stasera, si decideva la sfidante dei rossoneri.

Per la squadra di Stefano Pioli la sfidante per gli ottavi di finale sarà il Cagliari di Ranieri che dopo la vittoria al cardiopalma contro il Frosinone, compia un’altra rimonta. I gol di Viola e Lapadula (al 120′) spediscono i sardi ai quarti di finale.

Agli ottavi dunque Milan-Cagliari

La sfida di Udine ha visto trionfare il Cagliari che in rimonta batte i padroni di casa, dopo un gol di Guessard, il match è stato ribaltato nei due finali di tempo, prima all 80′ ci pensa Viola con una punizione d’autore e poi nei supplementari Lapadula al 120′ che in area di rigore tutto solo riesce ad insaccare.

La sfida si giocherà dunque il prossimo 2 gennaio, sarà dunque la prima partita dell’anno per le due squadre, sicuramente in una Milano gelata visto la data che fa sperare ben poco in tema di temperature.