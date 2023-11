Di Francesco a sorpresa sul Milan: “Momento non disastroso”, poi il commento su Pioli

Il tecnico del Frosinone ha parlato di Stefano Pioli e della squadra rossonera in conferenza stampa

Sabato 2 dicembre alle 20:45 andrà in scena Milan-Frosinone, con i rossoneri che devono tornare a vincere per lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta contro il Borussia Dortmund e non allontanarsi troppo in campionato dalla scia di Inter e Juve.

Nella conferenza stampa che anticipa la sfida che andrà in atto a San Siro tra due giorni il tecnico Eusebio Di Francesco ha parlato dell’allenatore rivale e della situazione che sta vivendo:

Non so se Pioli sta in discussione, so che in queste situazioni una forte mano te la può dare la società. Io sono stato esonerato dopo tre gare, facendo anche delle buone partite secondo me, bisogna prenderla come un motivo di crescita

Per Di Francesco: “Il Milan è abituato a questo”

A proposito della squadra rossonera, l’ex allenatore di Sassuolo e Roma ha parlato così della prossima rivale del suo Frosinone:

E’ una squadra abituata a gestire il doppio impegno. A me è capitato al Sassuolo e quando i calciatori non sono abituati è difficile. Il Milan è abituato a questo, tutto l’ambiente lo è. Andiamo a San Siro a giocare in uno stadio particolare, loro si sentono più forte ma noi dobbiamo provare a fare il nostro. Per me i tifosi sosterranno la squadra

Infine, Di Francesco ha parlato del contributo che daranno i tifosi del Milan e di come vede la squadra allenata da Stefano Pioli: