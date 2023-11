Game Over Milan: scelta fatta, va in Premier League

Obiettivo sfumato per il Milan, c’è la Premier League sul giocatore. Nulla da fare per il calciomercato rossonero

La scorsa estate è stata ricca di colpi di mercato in entrate per il diavolo, che dopo la cessione al Newcastle di Sandro Tonali, si è sbizzarrito in un vero e proprio restyling della rosa.

Tanti nuovi innesti per ripartire ed essere più forti su ogni reparto. Ciò su cui più si è discusso però è se ci fosse stato il bisogno di un vice Olivier Giroud. Un ruolo che per certi aspetti già poteva essere trovato in casa, con Lorenzo Colombo, per il quale però si è preferito concedergli maggior minutaggio in un’ennesima esperienza in prestito, questa volta al Monza, dopo lo scorso anno a Lecce.

Il nome più chiacchierato è stato quelli di Mehdi Taremi. Il classe ’92 avrebbe sicuramente portato un grande bagaglio d’esperienza alla rosa di Stefano Pioli, e avrebbe dato modo di scegliere una valida alternativa all’attaccante francese.

Il centravanti del Porto però alla fine è rimasto fermo, preferendo restare in Portogallo, questo ha poi portato Furlani e Moncada a virare su Luka Jovic. Le recenti prestazioni dell’attaccante serbo, hanno creato più di qualche rimpianto sull’affare sfumato con l’iraniano che avrebbe sicuramente fatto comodo ai rossoneri.

Calciomercato Milan: la Premier League su Taremi

Il nome di Taremi è tornato alla ribalta anche in vista di gennaio, ma le cose potrebbero mettersi male per il Milan. Secondo quanto riportato da Teamtalk, il Manchester United sarebbe sulle tracce del trentunenne del Porto. Il club di Ten Hag, è alle prese con un brutto momento da un punto di vista storico circa i risultati. Spesso i diavoli rossi hanno investito parecchio denaro in questi anni, soprattutto con il tecnico olandese in panchina.

L’attaccante iraniano per caratteristiche potrebbe rivestire il ruolo ricoperto lo scorso anno dall’olandese Weghorst, che lo scorso anno fu scelto proprio dall’ex allenatore dell’Ajax. Tanti centimetri e grande presenza in campo, che può aiutare la squadra con sponde e protezione della palla.

Dunque una rivale difficile contro cui competere per il Milan che probabilmente non andrà a creare un’asta contro il club inglese. Soprattutto perché Lorenzo Colombo sta mostrando ottimi segnali di crescita con il Monza. L’attaccante classe 2002 infatti è reduce da una splendida doppietta nell’1-3 contro l’Hellas Verona.

Dunque in vista del prossimo anno potrebbe essere finalmente pronto per una maglia da protagonista con il diavolo, soprattutto perché Giroud avrà trentotto anni, e dunque sarà sempre più difficile proseguire ad alti ritmi per un’intera annata. Un’occasione anche per poter fare da chioccia.