Il Milan non può fare a meno di Loftus-Cheek: il dato è impressionante!

La vittoria di ieri contro il PSG ha rivitalizzato tutto il mondo Milan che era reduce da un periodo di difficoltà.

In casa Milan è tornato il sereno dopo un periodo difficile grazie alla straordinaria prestazione di ieri sera a San Siro contro il PSG. La formazione francese è stata sconfitta 2-1 dai rossoneri che hanno potuto esultare grazie alle reti di Rafael Leao e di Olivier Giroud. In questo modo per il Diavolo si è riaperto il discorso qualificazione che sembrava molto più difficile dopo l’ultima sconfitta a Parigi. C’è stato un giocatore in particolare che sta aiutando molto mister Stefano Pioli ad ottenere i risultati sperati dai tifosi.

Loftus Cheek è sempre più importante per Pioli: con lui in campo i numeri delle vittorie cambiano

Ormai non è più un caso, quando Ruben Loftus Cheek è in campo per il Milan si semplifica notevolmente il lavoro. Con il centrocampista inglese in campo su dieci partite i rossoneri ne hanno vinte ben sette, pareggiata una e perse solo due (contro Inter e Udinese). Quando invece l’ex Chelsea non ha potuto giocare a causa di infortuni, le prestazioni del Milan sono calate e anche i risultati, in questo frangente di cinque partite sono arrivate due sconfitte, due pareggi e una sola vittoria.

Il numero 8 del Milan è stato uno dei migliori fin qui della stagione rossonera. Pioli lo sa e quando è a disposizione non ci rinuncia mai. Ieri sera contro il PSG la sua prova è stata maiuscola con tanti passaggi corretti e moltissimi palloni recuperati strappati direttamente dai piedi dei giocatori della squadra di Luis Enrique. Loftus Cheek sta diventando imprescindibile per questo Milan e anche i tifosi lo sanno. La speranza di tutti è che non incappi più in infortuni che ne possono rallentare la crescita e la qualità delle prestazioni.