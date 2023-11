Il Milan pensa all’ex Napoli, Moncada studia il colpo di mercato

Dalla Spagna arriva la soffiata sul probabile nuovo obiettivo del Milan per Gennaio; è un ex Napoli e Serie A.

Il Milan a Gennaio, come altre squadre italiane, dovrà intervenire sul mercato per migliorare e rinforzare la rosa. Sul piatto tanti nomi per quasi ogni reparto, i rossoneri difatti dovranno fare qualche sforzo in più nonostante la sessione estiva sia stata molto positiva. Questa volta arriva un altro nome, è un ex Serie A ed ora è in una big d’Europa: Fabian Ruiz.

Milan, ex Serie A nel mirino

Dalla Spagna sono sicuri dell’interesse; è un titolare di Luis Enrique.

I rossoneri sembravano essere a posto dopo aver condotto un ottimo calciomercato estivo. Tuttavia tra gli infortuni interminabili di questa stagione in corso bisognerà correre ai ripari. Tuttavia si pensa anche al futuro e alle prossime stagioni.

Difatti un buon profilo, secondo Fichajes.net, per il Milan della prossima stagione può essere Fabian Ruiz. L’interesse dei rossoneri sembra essere concreto e l’ex Napoli quindi potrebbe tornare nuovamente in Italia.

Il centrocampista spagnolo ad ora ha raccolto 13 presenze totali conditi da un gol e un assist con il PSG di Luis Enrique.