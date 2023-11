Maignan: “Dobbiamo fare il nostro calcio”, poi fa chiarezza sul rinnovo

Alla vigilia dell’importante gara di Champions League contro il PSG queste le parole di Mike Maignan in conferenza stampa.

Domani torna il grande calcio europeo, torna la Champions League e er il Milan ci sarà un girone di ritorno fiamme e scintille e fare bene già contro il PSG, a San Siro alle ore 21:00, è imprescindibile. La squadra di Pioli è chiamata a dare tutto in campo e alla vigilia del big match, vinto dai francesi all’andata, ecco Stefano Pioli accompagnato da Mike Maignan in conferenza stampa.

Maignan, le sue parole in conferenza

Il portiere francese ha espresso le sue emozioni in vista del match di domani sera, di seguito le sue dichiarazioni.

I rossoneri dovranno lasciarsi alle spalle il passato e le recenti partite non positive. Con 2 punti all’attivo nel loro Girone F la qualificazione è sempre più complicata ma non è impossibile. In conferenza stampa ecco un leader di questo Milan, Maignan, che si esprime così sulla partita di domani:

Il Milan deve ritrovare il suo livello. La stagione scorsa siamo arrivati in semifinale e queste ultime tre partite vogliamo farle bene. È una squadra forte il PSG, ma anche noi lo siamo. Dobbiamo fare ciò che sappiamo fare, sarà difficile per entrambe le squadre. Bisogna ritrovare la fiducia e la grinta. Quando mettiamo queste cose in campo facciamo sempre bene.

Così si esprime il portiere rossonero che poi afferma di non voler provare emozioni verso il PSG dato che ha militato già nella squadra francese e nelle sue govanili. Ha avuto poi modo di parlare su un suo probabile rinnovo con il Milan e sui suoi obiettivi personali:

Tutti sanno che amo il Milan. Non è il momento giusto però per parlare di rinnovo ora. Pallone d’Oro o premio Yashin? Se si è forti mentalmente si può vincere tutto. Mi alleno per vincere e sarebbe un sogno vincere uno di questi premi.

Infine Magic Mike ha espresso il suo pensiero su Ibrahimovic, vicino al ritorno in rossonero, con cui ha anche condiviso la maglia nei suoi anni del PSG e sul pericolo Mbappé: