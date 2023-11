Marotta ‘aiuta’ il Milan: la notizia che non fa felice Pioli

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato del Decreto Crescita al convegno ‘Sport Industry Talk’.

Durante il suo intervento, Marotta ha sottolineato l’importanza di tale decreto e ha fatto riferimento anche a un desiderio della società nerazzurra, legato all’allenatore Roberto De Zerbi.

Secondo l’amministratore delegato dell’Inter, senza l’aiuto di tale decreto, sarebbe difficile per il club nerazzurro assicurarsi allenatori di grande spessore come De Zerbi e Mourinho, a causa delle loro elevate richieste salariali.

In merito al Decreto Crescita, che da gennaio sarà rimosso, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, è stato chiaro: “Abbiamo un bravissimo allenatore che è De Zerbi che è in Premier, se immaginiamo di riportarlo a casa con quello che guadagna senza Decreto Crescita, non ce la faremmo. Vale per gli allenatori come Mourinho, ma anche per i preparatori atletici che guadagnano delle cifre importanti. Se vogliamo riportarli in casa, allora applichiamo anche per loro il Decreto Crescita”.

Tuttavia, il Governo ha deciso di rimuovere gli sgravi fiscali per molteplici categorie, tra queste anche quella legata al mondo del pallone. Marotta ha sottolineato che il Decreto Crescita ha un ruolo fondamentale nel rendere possibile il ritorno di calciatori e allenatori di spicco in Italia, consentendo ai club di competere con le offerte economiche provenienti da altri campionati.

Inter e Milan si contendono De Zerbi

Quello usato dal dirigente nerazzurro in riferimento al nome di De Zerbi non è stato un semplice esempio. Beppe Marotta osserva l’attuale tecnico del Brighton da tempo, il profilo intriga molto il club in vista del futuro. Ma senza aiuti fiscali, sarà complicato vedere l’allenatore ex Sassuolo sulla panchina di una big di Serie A. Oltre all’Inter, Roberto De Zerbi è oggetto di interesse anche del Milan. Il tecnico del Brighton piace e non poco a Gerry Cardinale. La società rossonera, infatti, starebbe pesando al mister bresciano per il post Pioli.

La figura di De Zerbi è oggetto di grande attenzione nel panorama calcistico italiano, e non è un segreto che susciti l’interesse di molti club, tra cui l’Inter e il Milan. Il tecnico ex Sassuolo sta continuando a far parlare di sé con il suo Brighton. Tuttavia, Marotta ha sottolineato che, senza il supporto del Decreto Crescita, sarebbe difficile per il club nerazzurro soddisfare le richieste economiche di allenatori di livello internazionale.

