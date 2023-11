Milan, colpo a centrocampo: piace il classe 2003

Il dirigente rossonero Moncada sta creando un asse con il campionato svizzero per un centrocampista classe ’03

Il centrocampo del Milan è stato notevolmente rinforzato nel corso del mercato estivo: giocatori come Ruben Loftus Cheek, Reijnders e Musah hanno rivoluzionato la squadra in mezzo al campo, in attesa del rientro del metronomo Ismael Bennacer, vero top player del reparto allenato da Stefano Pioli.

L’upgrade della squadra potrebbe continuare però anche nelle prossime finestre di mercato: secondo quanto dichiarato da GianlucaDiMarzio.com, i rossoneri stanno sondando due piste provenienti dalla Svizzera, nello specifico dal Basilea, seguite entrambe dal dirigente rossonero Moncada. In particolare, una delle due attrare maggiormente la società milanista.

Moncada segue Renato Veiga del Basilea

I giocatori del Basilea osservati dal dirigente del Milan sono due: il difensore olandese Van Breemen e il centrocampista portoghese Renato Veiga, con il secondo che fa maggiore gola all’ambiente rossonero.

Entrambi i calciatori sono classe ’03 e rappresentano in pieno il prototipo ideale di giocatore cercato in casa Milan, ossia giovane e talentuoso. Veiga ha giocato la scorsa stagione in prestito in Bundesliga all’Augusta e si è trasferito in estate in Svizzera a titolo definitivo dallo Sporting Lisbona, collezionando al momento 10 partite in tutte le competizioni, mettendo a referto una rete.

La società rossonera continua a lavorare per regalare a Stefano Pioli i migliori prospetti su cui poter lavorare per rendere il Milan una squadra proiettata sempre al futuro e allo stesso tempo competitiva in tutte le competizioni.