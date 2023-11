Milan, scatta il derby di mercato: sfida all’Inter per il centrocampista

Il Milan sta attenzionando un difensore dalla Bundesliga, su cui è forte la concorrenza di diversi top club europei tra cui anche l’Inter. A gennaio può scattare il derby di mercato.

Il Milan può guardare con fiducia al futuro, specialmente dopo il successo “rigenerante” contro il PSG. I rossoneri, dopo il successo “rigenerante” in Champions League, possono preparare con il sorriso l’ultimo impegno prima della sosta in quel di Lecce. Anche il patron Cardinale si è complimentato con il gruppo squadra, ma il patron rossonero sta tramando qualcosa sul fronte mercato.

I dirigenti rossoneri sono infatti al lavoro per gennaio e hanno individuato un profilo molto interessante, che si sposa con la politica del club di Via Aldo Rossi di ingaggiare calciatori giovani e in rampa di lancio.

Calciomercato Milan, si lavora per il giovane centrocampista: duello con l’Inter

I talent scout del Diavolo hanno trovato un nuovo talento a Gelsenkirchen, città dove si sta affermando il classe 2006 Assan Ouédraogo. Il centrocampista, più puramente mezzala, si sta ritagliando il proprio spazio e sta risaltando in uno Schalke 04 che non naviga in acque tranquille. La squadra della Ruhr è a rischio retrocessione e, come affermato da “La Gazzetta dello Sport”, il talento tedesco potrebbe essere stuzzicato dalla chiamata del Milan.

Il club rossonero non è però l’unico ad aver posto interesse sul figlio d’arte (il padre Alassane è stato nazionale del Burkina Faso). Su di lui è forte il corteggiamento di squadre top in Bundesliga, ma in Serie A la rivale del Diavolo si trova dall’altra sponda del Naviglio. Anche l’Inter ha infatti individuato Ouedraogo ed è pronta a dare vita all’ennesimo derby di mercato.