Nazionale, si rivede il Milan: i convocati di Spalletti

Ufficiali i convocati in Nazionale per le ultime due sfide delle qualificazioni agli Europei. Ritorno in azzurro per un rossonero.

Si è aperta oggi la dodicesima giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta per le Nazionali. Le prossime saranno delle settimane fondamentali per l’Italia di Luciano Spalletti, che si gioca la qualificazione ai prossimi Europei in un vero e proprio dentro o fuori contro l’Ucraina. Pochi minuti è stata intanto diramata la lista dei convocati ed è presente anche Davide Calabria.

Calabria convocato in Nazionale: ritorno dopo più di un anno

Il capitano del Milan, nonostante negli ultimi mesi abbia sempre mantenuto un rendimento più che sufficiente, mancava in Nazionale dal lontano giugno 2022. Queste saranno infatti le prime presenze in azzurro sotto la guida di Spalletti per il terzino destro, chiamato in occasione di due partite tutt’altro che banali.

Se quella con la Macedonia del Nord dovrà essere una banalità (anche se le ultime due gare dicono altro), quella di lunedì contro l’Ucraina sarà la partita che decreterà il futuro dei campioni d’Europa: da un lato la qualificazione e dall’altro l’incubo playoff. Di seguito i convocati:

Portieri: Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Ivan Provedel, Guglielmo Vicario.

Difensori: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Alessandro Buongiorno, Davide Calabria, Andrea Cambiaso, Matteo Darmian, Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Federico Gatti, Rafael Toloi.

Centrocampisti: Nicolò Barella, Giacomo Bonaventura, Andrea Colpani, Bryan Cristante, Davide Frattesi, Jorginho, Manuel Locatelli.

Attaccanti: Domenico Berardi, Federico Chiesa, Stephan El Shaarawy, Moise Kean, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, Nicolò Zaniolo.