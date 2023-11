Pioli in diretta: “Camarda ha grande talento”, poi la critica sulla partita

Il Milan vince 1-0 contro la Fiorentina nel match del sabato sera. Nel post partita è intervenuto Pioli.

Il Milan torna a vincere in campionato contro la Fiorentina grazie al calcio di rigore di Theo Hernandez nel primo tempo. Tre punti importanti per i rossoneri che non vincevano in campionato dal 7 ottobre. Il successo contro i Viola ha permesso anche di allungare sul quinto inseguitrici per la corsa ai primi 4 posti della classifica. Al momento, infatti, il club meneghino ha sei punti di vantaggio sull’Atalanta e sulla Fiorentina che occupano rispettivamente il quinto e il sesto posto in classifica. Nel post partita del match di San Siro è intervenuto Pioli ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Pioli nel post partita di Milan-Fiorentina

Di seguito le parole di Pioli nel post partita di Milan-Fiorentina ai microfoni di Sky Sport.

Oggi contava solo vincere: non siamo stati particolarmente brillanti. Sotto il livello mentale abbiamo fatto un grande passo in avanti perché siamo stati in grado di soffrire. Non siamo abituati a difendere così bassi ma ci siamo adattati. Abbiamo rischiato su una palla inattiva e questo non va bene, perché in questo periodo sta accadendo troppo spesso.

Sull’ultimo periodo.

Non sono d’accordo che siamo stati senza identità in quest’ultimo mese. Abbiamo fatto una partita giusta per il nostro momento. Non siamo abituati a non vincere per quattro partite consecutive in campionato: il momento negativo non è ancora passato.

Riguardo la Champions League.

La vittoria contro il Psg ci ha riaperto le speranze. Contro il Borussia ci giochiamo quasi tutto: i ragazzi sanno come approcciare questo tipo di partite.

Le parole al miele su Camarda.

Camarda è un bravo ragazzo ed ha grande talento. Si è messo in mostra ed ha meritato questa occasione.

Sul derby d’Italia di domani sera.

Juve-Inter? Spero in un pareggio.

Queste le parole di Pioli nel post partita.