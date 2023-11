Pobega: “Sono pronto a mettermi in gioco”, poi sulla partita

Il Milan torna a vincere, Pobega, ora è nelle gerarchie di Pioli e dice la sua sul momento nel post partita a DAZN.

Una vittoria sofferta, soprattutto nei minuti finali, il Milan contro la Fiorentina torna a vedere i tre punti rimettendo tutto in gioco. Nell’1-0 di San Siro tanti spunti da cui ripartire, prestazione però non ancora troppo eccellente per i rossoneri. Nel post partita ecco Tommaso Pobega che dice la sua sulla partita vinta.

Milan vittorioso, le parole di Pobega

Il giovane centrocampista rossonero può ritenersi soddisfatto; le sue parole.

Un rigore nei minuti finali del primo tempo, realizzato da Theo Hernandez, ha portato i tre punti al Milan. Anche la storia è stata riscritta, con l’esordio di Camarda ad appena 15 anni. Tommaso Pobega, autore di una buona prestazione, parla così nel post partita a DAZN sul risultato e sulla partita:

Sicuramente siamo stati più sporchi rispetto dell solito, più nel secondo tempo che nel primo. Però l’importante è saper soffrire e portare il risultato a casa. Motivo di soddisfazione è aver portato a casa i tre punti dopo 4 partite. Dobbiamo capire perché siamo calati nel secondo tempo però è stato importante essere rimasti precisi e concentrati per la vittoria.

Così esordisce il centrocampista che poi parla del suo momento al Milan:

Io in generale penso di essere un ragazzo sempre disposto a mettersi in gioco. Lavoro molto con lo staff per capire come e dove migliorare, è stato un percorso lungo e continuo per cercare di essere sempre a disposizione. Poi è normale che appena ho la possibilità di scendere in campo cerco di dare il meglio che posso.

Infine, spende qualche parola anche per il 15enne all’esordio Francesco Camarda, sicuro che farà bene: