Rossonero bocciato, è già ai saluti: via a gennaio

In casa Milan si pensa anche a sfoltire la rosa di quegli esuberi che non stanno trovando spazio con Pioli in questa stagione

Nonostante la stagione sia lunga e ricca di impegni una delle priorità della società rossonera per il prossimo mercato di gennaio sarà quella di sfoltire la rosa degli esuberi. Oltre a cercare di rinforzare l’organico di cui attualmente gode il tecnico Stefano Pioli, in casa Milan l’obiettivo è disfarsi di coloro che non rientrano nei piani dell’allenatore. Per alcuni si cercherà un piazzamento a titolo definitivo mentre per altri sarà sufficiente una sistemazione in prestito per i successivi sei mesi, in modo da avere ancora il controllo su questi elementi, specie se giovani.

Romero non ha convinto Pioli: a gennaio può salutare in prestito, la lista di club interessati

Uno dei giocatori sotto contratto con il Milan e facenti parte di questa ultima categoria citata è senza dubbio Luka Romero. Il giovane esterno offensivo argentino ha giocato col contagocce fino a questo momento della stagione. Nel corso della pre-season Pioli aveva dimostrato di volerci puntare spesso e lo ha fatto giocare con maggiore continuità nelle amichevoli e nelle tournée in giro per il mondo.

Si trattava però di una rosa ancora in fase di composizione e naturalmente priva di tutti gli elementi di spicco presenti oggi. L’allenatore rossonero infatti al momento ha delle gerarchie piuttosto chiare e davanti a Romero ha messo sia Christian Pulisic che Samuel Chukwueze. Per tale motivo è corretto proporre al giocatore una soluzione in prestito per la seconda metà di stagione in modo che possa scendere in campo con maggiore continuità e fare esperienza, un fattore troppo importante vista la giovane età del numero 18.

Romero infatti è appena un classe 2004 e compirà a breve 19 anni. La carta d’identità gli permette di avere ancora grande tempo a disposizione per crescere e migliorare. Sull’ex Lazio al momento si registra l’interesse di alcuni club italiani e anche di una manciata di formazioni spagnole.

Per l’esterno argentino scendere a giocare in una formazione con meno competizione rispetto al Milan potrebbe essere molto utile in vista del proseguo della carriera. Il club rossonero comunque ci punta ancora molto in chiave futura e non ha intenzione di perdere il controllo sul suo cartellino, motivo per il quale è da escludere al momento una sua possibile cessione a titolo definitivo o con formule diverse dal prestito secco.