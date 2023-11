Sorpresa Milan, Moncada prepara il colpaccio dal Manchester City

Il mercato inizia a scaldarsi e le prime trattative sembrano iniziare a prendere forma e piede. La palla ora passa ai diretti interessati ascoltare o meno le proposte.

Il Milan è stato protagonista di una stagione altalenante, alternando grandi risultati a scivoloni non concessi a Pioli e co. I rossoneri sono in piena lotta in zona alta di classifica ma soprattutto sono padroni del proprio destino in vista della qualificazione agli ottavi di Champions League. Per il Milan è dunque importante anche tornare a fare risultati in Serie A e con la Fiorentina ci si attende una grande prestazione per battere proprio una diretta rivale per l’obiettivo Europa.

Con il mercato che partirà tra poco più di un mese anche il Milan sarà assoluta protagonista e continuerà a puntare sulla propria campagna legata ai giovani che quest’estate ha mostrato grandi sorrisi e portato alla scoperta di tante promesse che stanno rendendo anche di più rispetto a quanto ci si aspettava.

Il Milan però è chiamato a cambiare qualcosa nel reparto difensivo dove la squadra di Pioli sembra essere ancora molto debole, il dato dei gol subiti ne è la conferma. E per questo motivo la dirigenza si sta muovendo in questa direzione individuando un calciatore dalla Liga che tanto sta stupendo.

Il Milan punta al terzino della Liga

I rossoneri hanno messo nel mirino il giovane talento classe 2002 Yan Couto. Il calciatore è una delle sorprese della cenerentola Granada che sta incantando la Liga a suon di vittorie e prestazioni da prima della classe che l’hanno lanciata in classifica al primato solitario con Real Madrid e Barcellona che l’osservano dal basso. Tra i tanti calciatori che hanno sorpreso c’è anche il terzino che ha dimostrato una lucidità unica per essere un ventunenne e una propensione offensiva che ricorda proprio Theo Hernandez, anche in fase difensiva ha dimostrato di saperci fare, diventando l’incubo di molti esterni in Liga.

Il calciatore però è di proprietà del Manchester City. Un dettaglio non da poco conoscendo la potenza economica degli inglesi, che non hanno bisogno di fare cassa. Il calciatore è già designato come il dopo Kyle Walker a Manchester e gode di una stima infinita da parte del tecnico Pep Guardiola, un particolare che sembra pesare molto e il calciatore sembra propenso a tornare da Pep per avere la consacrazione definitiva anche in Inghilterra. Il Milan però rimane alla finestra e osserva attentamente la situazione.