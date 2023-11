Sticchi Damiani è una furia dopo Lecce-Milan: “Tutto rovinato dal VAR”

Il presidente del Lecce, Sticchi Damiani, si è mostrato furioso ai microfoni dopo il pareggio contro il Milan

Dopo il pareggio emozionante tra il Lecce e il Milan, il presidente del club salentino, Sticchi Damiani, si è mostrato furioso. Il patron giallorosso ha espresso la sua insoddisfazione riguardo all’uso del Var. L’annullamento di un gol decisivo agli sgoccioli del match ha lasciato il patron del Lecce deluso e preoccupato.

Il Lecce, guidato dall’allenatore Roberto D’Aversa, è riuscito a ribaltare uno svantaggio di due gol nella ripresa della partita contro il Milan. Grazie alle reti di Sansone e Banda, la squadra di casa ha agguantato con prepotenza e determinazione il punteggio di 2-2. Nel finale, il Lecce sembrava aver completato la rimonta con il magnifico gol del 3-2 da fuori area di Piccoli. Tuttavia, dopo l’intervento del Var, l’arbitro Rosario Abisso ha annullato la rete per un fallo commesso dallo stesso attaccante giallorosso ai danni del difensore rossonero Thiaw.

Damiani furioso dopo Lecce-Milan

In seguito all’annullamento del gol decisivo, Sticchi Damiani ha concesso un’intervista a Dazn in cui ha espresso la sua frustrazione e ha criticato l’uso del Var. Il presidente del Lecce ha descritto la partita come una “favola di calcio” rovinata dall’intervento del Var, che secondo lui sta diventando diabolico.

“È stata una favola di calcio, una magia che ci eravamo costruiti rovinata dall’uso del VAR che sta diventando diabolico. Se lo si utilizza in questo modo è diabolico perchè con mezzo pestone e nemmeno lamentele da parte del Milan si annulla un gol”, ha dichiarato il presidente del Lecce.

Sticchi Damiani ha espresso preoccupazione per la mancanza di regole fisse e ha osservato che l’uso eccessivo del Var sta minando questo sport: “Non si sta prendendo una direzione in cui ci sono delle regole fisse: in alcune partite non viene nemmeno rivisto questo fallo, un pestone può esserci sempre”.

Damiani ha sollevato una questione importante riguardo all’uso del Var nel calcio moderno. Ha evidenziato che l’annullamento di un gol per un fallo di lieve entità potrebbe aprire la strada a una serie di reclami simili in futuro. Il patron giallorosso è stato chiaro: “Con questa esasperazione dell’uso del Var roviniamo questo sport. Da oggi in poi ogni volta che il Lecce subirà un gol cercherà un pestone nell’azione e lo troveremo sicuramente”.

L’episodio dell’annullamento del gol nel match tra il Lecce e il Milan ha suscitato una forte reazione da parte del presidente Sticchi Damiani. La sua critica all’uso del Var e il suo timore che tale tecnologia possa influenzare negativamente il calcio sono punti che meritano un’attenzione maggiore.

L’annullamento del gol ha sollevato interrogativi sulla coerenza delle decisioni arbitrali e sull’effetto che queste possono avere sull’equità della competizione. È importante che le istituzioni calcistiche valutino attentamente l’uso del Var per garantire che venga applicato in modo equo e trasparente, preservando al contempo l’emozione e la magia del calcio.