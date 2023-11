Tegola Milan, l’infortunio è ufficiale: Pioli ora è in guai seri

In casa Milan un nuovo problema prima del rientro in campo: Pioli deve far fronte ad un altro infortunio importante.

Dopo la sosta per le Nazionali è il momento di tornare in campo. Il Milan, che ha approcciato alla pausa in un momento di difficoltà, deve ripartire al meglio per non staccarsi dal treno delle prime in campionato e conquistare la qualificazione agli ottavi di Champions League. Si tratta di un momento decisivo della stagione per il club meneghino, che nel peggiore dei casi a fine dicembre potrebbe vedersi preclusa la vittoria dei trofei più importanti della stagione.

Per evitare che questo accada, sarà fondamentale per i ragazzi di Pioli ripartire con il piede giusto e tornare quelli di inizio stagione. Di certo il ritorno in campo non sarà dei più semplici: a San Siro arriverà, infatti, la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I viola, come il Diavolo, non stanno attraversando proprio il migliore dei momenti ma come sempre non sarà semplice batterli. I rossoneri per fare risultato pieno dovranno mettere in campo tutte le loro qualità e sperare di poter contare anche sull’appoggio di un San Siro infuocato. Di certo non sarà semplice, anche alla luce dell’ultima notizia che parla di un infortunio. L’ennesimo per un calciatore del Milan, con Pioli che ora è nei guai.

Milan, tegola infortuni: stop per Okafor

Gli impegni con le Nazionali si rivelano spesso deleteri. I calciatori, già stressati dalle partite giocate con il club di appartenenza, spesso sono costretti a viaggi lunghissimi e ritiri che li tengono lontani dalle famiglie per almeno una settimana. L’ultimo club a pagare le spese di tutto ciò è stato proprio il Milan, che ha perso Okafor – come appena comunicato – per un problema fisico.

Il calciatore statunitense, convocato dalla Nazionale a stelle e strisce, si è infortunato durante l’ultimo match contro la Romania.

Di seguito riportiamo quanto comunicato dalla società rossonera: “Okafor, nella terza partita giocata con la sua Nazionale contro la Romania, ha riportato un infortunio alla coscia. Gli esami strumentali effettuati ieri al rientro hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale destro. Il giocatore verrà rivalutato con nuovi accertamenti tra una settimana“.

Una bella batosta per Pioli in vista del match contro la Fiorentina. Il tecnico emiliano deve già fare a meno di Giroud, squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo, e si ritrova così a corto di attaccanti in vista di una partita a dir poco importante.