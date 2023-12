“Doveva fare doppietta”, Florenzi striglia Leao: siparietto in diretta

Serata amara per Milan. I rossoneri non riescono nell’impresa di andare agli ottavi ma retrocedono in Europa League. Florenzi ha espresso un proprio commento a caldo.

Bicchiere mezzo vuoto, ma anche mezzo pieno. Sorriso a metà per il Milan. Il Diavolo si deve accontentare dell’Europa League. Nonostante la vittoria a Newcastle, i rossoneri salutano la Champions e per la prima volta retrocedono nella seconda competizione continentale.

Con una formazione rimediata causa infortuni la banda di Pioli va sotto, rischia di affondare ma riesce a stare a galla e nel secondo tempo sorpassa i padroni di casa con Pulisic e Chukwueze. Il pareggio tra Borussia Dortmund e Psg rende però vani gli sforzi di Leao e compagni, che a febbraio dovranno affrontare la sfida playoff di Europa League.

Milan Florenzi guarda il bicchiere mezzo pieno: le dichiarazioni a Sky

Nel post partita di Sky Sport Alessandro Florenzi ha dichiarato le prime impressioni. Di seguito le parole del terzino:

“Sorriso di rimpianto, abbiamo vinto e fatto una grande partita, anche nel secondo tempo dove ultimamente mancavamo un po’. Retrocedere in Europa League è un rimpianto ma l’obiettivo di oggi era vincere.”

La gara di oggi vedeva il ritorno tra i titolari di Leao, out da circa un mese. L’ex Roma ha commentato come di seguito la prestazione del compagno:

“Tutti sanno quanto Rafa sia importante per noi, doveva fare doppietta stasera. Tutte le palle davanti al portiere devono essere gol, allora sì che farà un passo verso qualcosina in più”.

Florenzi ha infine posato lo sguardo sul campionato, dove il Milan deve riprendere a correre dopo il brusco stop di Bergamo: