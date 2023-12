Guardiola beffa il Milan: colpo in extremis, salta tutto

Arrivano news importanti dal fronte mercato per i rossoneri, più specificamente quello in entrata con le ultime che non fanno sorridere proprio nessuno.

In casa Milan si attende con grande ansia l’arrivo del mercato invernale per ricucire tutti i buchi e i danni che questa prima parte di stagione hanno fatto alla rosa di Stefano Pioli. Urgono interventi su più fronti per salvare una stagione che non sembra proprio voler andare sui binari giusti, tra sfortune varie ed infortuni che hanno rallentato e non di poco il cammino dei rossoneri. Tutto sono spalle al muro e nessuno è sicuro del proprio posto, serve dunque una super seconda parte di stagione per risalire la china e mostrare che il progetto Milan è ancora vivo.

La stagione dei rossoneri per ora ha visto solo delusioni. La prima in Champions League con l’uscita nei gironi dalla competizione europea. Campagna salvata solo dalla buona prestazione contro il Newcastle, vittoria che ha regalato il passaggio in Europa League e la doppia sfida in programma a febbraio contro i francesi del Rennes. In campionato discorso simile, con la squadra di Pioli che ha perso il contatto con la testa della classifica e prova a fare la corsa alla Juventus di Massimiliano Allegri che occupa la seconda piazza dietro l’Inter.

Le ultime in entrata di casa Milan

Il grande obiettivo dei rossoneri risponde al nome di Matija Popović. Il 17 enne è l’ennesimo colpo individuato per mantenere vivo il progetto giovani deciso dal Milan ad inizio stagione. Nelle ultime ore però non sono arrivate buone notizie. Infatti come riporta Matteo Moretto, il calciatore è stato messo nel mirino del Manchester City di Pep Guardiola. Ricordando a tutti che la trattativa Popović-Milan non è ancora un affare fatto al 100% perché il contratto del 17enne non è ancora stato depositato. Manca il passaggio finale. Fondamentale e proprio su questo gli inglesi stanno giocando e provando l’assalto in extremis

Il dubbio del Milan sul calciatore è pero sull’essere extracomunitario e i rossoneri stanno valutando se occupare l’unico slot che ha a disposizione con il tesseramento del calciatore. Una soluzione proposta all’entourage del ragazzo è il passaggio al Monza col controllo del club rossonero. Opzione che però non ha trovato fortuna. Anzi secondo le ultime è stata addirittura rimandato al mittente. Dunque situazione complicata che però sarà risolta nelle prossime settimane, nel bene o nel male.