Ibra torna al Milan, le prime parole: “Non vedo l’ora”

Ibrahimovic torna al Milan in qualità di dirigente e arrivano anche le prime dichiarazioni ai microfoni del Financial Times.

Zlatan Ibrahimovic torna al Milan. È questa la notizia di oggi, con lo svedese che dopo anni in rossonero da calciatore ha tutta l’intenzione di lasciare il segno anche in un’altra veste.

Gerry Cardinale gli ha affidato il ruolo di suo braccio destro: Ibra farà da collante fra squadra, tecnico e società. Una responsabilità non da poco, nel momento più difficile degli ultimi anni per il Milan.

Ibra, le prime parole dopo il ritorno al Milan

Zlatan Ibrahimovic non ha perso tempo, e dopo l’annuncio del suo ritorno al Milan ha parlato ai microfoni del Financial Times. Queste le sue prime dichiarazioni: “RedBird ha collaborato con grandi atleti, squadre e figure imprenditoriali per creare attività significative. Non vedo l’ora di contribuire alle loro attività“.

Anche Cardinale ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Financial Times: “Ciò che rende un vincitore del calibro di Zlatan non è solo il talento fisico, ma anche la mentalità e lo spirito imprenditoriale“.

Poche parole che sugellano un accordo atteso da settimane da tutti i tifosi rossoneri.