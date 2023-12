Il Milan rompe gli indugi: 35 milioni per fregare la Juve

Il Milan prova a pianificare il colpo di mercato per battere la concorrenza della Juve e assicurarsi il giocatore

Il Milan torna a rialzare la testa dopo la vittoria ottenuta contro il Monza per 3-0, che ha consentito ai rossoneri di riavvicinarsi di due punti alla Juventus, complice anche l’aiuto del Genoa, che ha fermato i bianconeri tra le mura amiche in una gara terminata tra mille polemiche. Il segnale importante è arrivato da quelle che sono definite le ‘seconde linee’ della squadra di Pioli, con le reti che sono state realizzate da Rinjders, Simic e Okafor, quest’ultimi due alla loro prima marcatura nel campionato di Serie A.

Ora, l’obiettivo del Milan è quello di arrivare alla sosta natalizia con un’altra vittoria, nel tentativo di scacciare, in parte, il periodo disastroso vissuto nella seconda parte di questa metà stagione. Non bisogna dimenticare infatti, le sconfitte subite contro Juve, Udinese, Atalanta e Borussia Dortmund, che hanno fatto scivolare i rossoneri a 9 punti di distacco dall’Inter capolista, oltre ad essere eliminati dalla Champions League. Il Milan ha chiuso al terzo posto nel girone e grazie alla vittoria ottenuta sul campo del Newcastle è riuscita a superare gli inglesi e ad aggiudicarsi l’accesso all’Europa League.

Il Milan prova l’assalto a Buongiorno: si tenta il sorpasso sulla Juve, i dettagli

E’ questo il primo obiettivo di Stefano Pioli, che ha dichiarato apertamente come questo trofeo sia di primaria importanza dal momento in cui viene disputato, considerando soprattutto il fatto che il Milan non ha mai vinto l’Europa League nella sua storia. Un grande aiuto però servirà anche dal mercato, dato che ad oggi è sotto gli occhi di tutti che la squadra di Pioli non riesce a mantenere il passo di Juve e Inter e di conseguenza, se vorrà continuare ad ambire a sogni di gloria dovrà necessariamente rinforzarsi nella sessione che inizierà tra meno di un mese.

I dirigenti del club di Milanello si stanno muovendo da tempo e tra i vari reparti da perfezionare c’è sicuramente quello legato alla difesa, che necessita assolutamente di ritocchi. Uno dei nomi che fa gola a Stefano Pioli è quello del centrale del Torino, Buongiorno, sul quale però è forte l’interesse della Juve da parecchio tempo. Stando a quanto riportato da Tuttosport però, i rossoneri sarebbero pronti a fare uno ‘sgarbo’ ai bianconeri già a gennaio, con i granata che lo valutano sulla base di circa 35 milioni di euro.