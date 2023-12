Milan, Cardinale si rovina: doppio colpo in arrivo

Il Milan continua a muoversi sul fronte mercato. La società rossonera vuole accontentare mister Stefano Pioli

Prosegue senza sosta il lavoro della società rossonera in chiave mercato. Con le diverse defezioni nel reparto arretrato, il Milan ha l’assoluto bisogno di garantire a mister Stefano Pioli uno o più rinforzi in difesa. L’obiettivo principale del club lombardo, infatti, è quello di andare a colmare le molteplici lacune che la retroguardia ha presentato in questa prima parte di stagione, soprattutto a causa dei diversi e continui infortuni.

Rinforzare la difesa resta il punto primordiale del Milan in vista della prossima sessione di mercato. Tuttavia, la società rossonera sarebbe intenzionata a fare qualche sforzo significativo per dare maggiore qualità e quantità anche al reparto offensivo. In tal senso, gli operatori del mercato Milan, starebbero lavorando per regalare a mister Stefano Pioli un profilo di spessore, che faccia al caso delle sue idee tecnico tattiche.

Milan tra difesa e attacco: i rossoneri si stanno muovendo

La società rossonera si prepara ad entrare nel vivo del mercato di gennaio per rinforzare difesa e attacco. Il Milan, con l’avvicinarsi della finestra di mercato, si prepara a intensificare le proprie operazioni. I riflettori sono puntati su due nomi: Clément Lenglet e Sehrou Guirassy.

Il debutto del giovane difensore Jan-Carlo Simic ha catturato l’attenzione con un gol e una buona prestazione, piazzandolo tra i papabili per un posto nella formazione titolare. Tuttavia, l’attenzione sulla situazione difensiva è diventata preoccupante, soprattutto considerando gli infortuni che hanno colpito giocatori fondamentali come Kalulu, Pellegrino, e Thiaw. Queste defezioni hanno messo in luce la necessità di rinforzare la retroguardia per aggiungere stabilità alla squadra di mister Stefano Pioli.

Clément Lenglet, in prestito all’Aston Villa ma si proprietà del Barcellona, emerge come il primo nome sulla lista del Milan per dare manforte alla retroguardia. Il club rossonero mira a portare in squadra un centrale di comprovata esperienza e solidità difensiva. Le qualità del francese Lenglet potrebbero colmare una lacuna significativa nel reparto arretrato del Milan.

Ma non è solo Lenglet il focus delle trattative rossonere. Sehrou Guirassy, attaccante che sta facendo parlare di sé con la maglia dello Stoccarda, avrebbe stregato la dirigenza del Milan, disposta a fare un tentativo per portarlo in Italia. L’eventuale approdo del centravanti potrebbe guineano potrebbe dare alla squadra di Pioli ancor più concretezza e qualità in avanti. Per Guirassy parlano i numeri, a dir poco sorprendenti. Nella prima parte di stagione, l’attaccante classe 1996 ha siglato 19 gol in sole 16 presenze con lo Stoccarda.

Il Milan sembrerebbe predisposto a fare più di qualche investimento nella prossima sessione di mercato, con l’obiettivo di andare a rinforzare principalmente difesa e attacco. I nomi di Clément Lenglet e Sehrou Guirassy restano al centro dell’orbita Milan, pronto a prendersi la scena del mercato invernale.