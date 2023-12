Milan, cessione a gennaio: in arrivo due offerte

Il Milan potrebbe lasciar partire il prodotto del vivaio già a Gennaio; per il giocatore ci sono due offerte.

La Primavera del Milan cerca di smuovere sempre le acque per quanto riguarda la crescita di potenziali giocatori. Difatti il Milan in quanto a giovani stelle ha sempre detto la propria in Italia, dai vari Donnarumma e Calabria passando per i più recenti Camarda, Bartesaghi e Traorè. Giovani che pian piano cercano di entrare nel mondo dei professionisti per dire la propria parola nel calcio che conta.

E difatti i primi esordi sono arrivati in questa stagione da parte di giovani provenienti dal vivaio rossonero, Camarda il più discusso per i suoi record, ma anche Traorè e Bartesaghi hanno riscosso il loro discreto successo.

Spesso però questi ragazzi necessitano di farsi le ossa in altri campionati e con altre squadre per fare poi il loro rientro alla base maturati e con più esperienza nelle gambe. Per il Milan ora potrebbe toccare ad un altro giovane, si tratta di Antonio Gala, giovane centrocampista che ha interesse altrove.

Milan, il giovane Gala può partire

Il classe 2004 può lasciare il Milan per fare la consueta gavetta delle categorie minori italiane; scopriamo le squadre interessate.

Antonio Gala è un classe 2004, centrocampista, che è al Milan dalle trafila della Primavera fino all’Under 19 non ha messo a referto l’esordio in prima squadra rispetto ai suoi compagni sopracitati ma il giovane ragazzo ha anche messo a segno 10 gol e 7 assist in carriera tra le giovanili e il Sestri Levante, suo attuale club.

Ora in forze appunto al Sestri Levante in prestito, in Serie C, il ragazzo farà ritorno nella casa rossonera nel Giugno 2024 ma l’alto minutaggio ottenuto al club potrebbe tenerlo ancora lontano dal Milan per il suo futuro. Terminato il prestito infatti il Milan dovrà decidere quale destinazione per Gala e per la sua crescita per valutarne un eventuale impiego in prima squadra.

Secondo quanto riportato da Nico Schira su X il 2004 ha l’interesse del Foggia e Juve Stabia. Entrambe le due squadre interessate sono in Serie C con la squadra campana messa nettamente meglio rispetto alla pugliese dato che si trova prima nel suo girone.

Dunque si dovrà decidere il futuro del classe 2004 con la Serie C ancora all’orizzonte per lui cercando di capire se il suo secondo arrivederci al Milan sarà già a Gennaio oppure nella sessione estiva del 2024 una volta fatto il suo ritorno a Milano.