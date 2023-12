Milan, un bomber per Pioli: colpo da urlo

L’epifania di Serhou Guirassy: in Casa Milan occhi puntati su di lui.

Il divenire tra potenza ed atto: è il concetto che introdusse Aristotele. La pianta che è trasformazione del seme, il seme che è un albero in potenza. Oggi, in Bundesliga, quell’ albero ha il nome di Serhou Guirassy : i rumors di mercato, conseguenza della sua straordinaria media realizzativa, ci suggeriscono che sia destinato a dare tanti frutti.

L’attaccante guineano, classe ’96, è infatti sulla bocca di tutti: un esempio di determinazione, lavoro costante e fiducia in se stessi. Un labor limae che gli sta permettendo di scrivere una fantastica pagina della massima serie tedesca: Guirassy è il primo calciatore ad aver segnato 13 gol in 7 partite, contro gli 11 del record precedente.

Rapido, agile e composto, riesce ad attaccare costantemente la profondità e a tirare tanto nello specchio. Sotto porta è calmo e, al contempo, spietato: segna con colpi dalla distanza, con destro, sinistro e di testa. Una capacità realizzativa che gli ha permesso di eguagliare il suo bottino della scorsa stagione (pari ad 11 reti) in poche partite. Attualmente, è secondo nella classifica dei capocannonieri, preceduto solo da H. Kane, che mantiene la vetta con due reti di vantaggio.

Insomma, dati che fanno dedurre che non si tratti solo di un momento fortunato. Tanti sono i club che vorrebbero il numero 9 dello Stoccarda nella propria rosa il prima possibile: a quanto pare, sarebbe possibile liberarlo già da gennaio, sfruttando una clausola rescissoria dal valore inferiore ai 20 milioni di euro.

Particolare pressing arriverebbe dall’ Inghilterra: Newcastle e Manchester United starebbero lavorando per accaparrarsi la rivelazione della stagione.

Invece, dall’ Italia, ci sarebbe grande interesse da parte dei rossoneri. Il Milan, dopo una corposa sessione estiva di calciomercato, sarebbe alla ricerca di un centravanti che possa rinvigorire il reparto offensivo e che, soprattutto, possa dare respiro a Giroud. L’attaccante francese, che continua ad essere sontuoso e decisivo ad ogni turno, l’anno prossimo compirà 38 anni: acquistare un attaccante dal calibro di Guirassy significherebbe dare una progettualità consistente alla rosa, in prospettiva delle successive stagioni.

Moncada e Furlani lavoreranno al meglio per portarlo in serie A, ma la competizione è altissima. Inoltre, lo Stoccarda farà sicuramente di tutto per poter trattenere, almeno fino al termine della stagione 2023/24, il bomber ventisettenne. Infatti, dopo varie stagioni deludenti, al momento il club si trova al terzo posto, ad una manciata di punti dal Leverkusen e a soli due punti dal Bayern Monaco: le ambizioni sono alte e il sogno della maggiore competizione europea è più vivo che mai.

Dirigenza rossonera a lavoro. Non solo Guirassy.

Gli uomini mercato del “diavolo”, visti i numerosi infortuni che stanno complicando i percorsi in campionato e in Europa, stanno lavorando intensamente per rafforzare diversi reparti.

Altri papabili nomi per l’attacco sembrerebbero essere il nigeriano A. Adams (finalizzatore del Montpellier, classe 2000) ed il ventitreenne canadese J. David (il cui inizio di stagione nel Lille non particolarmente brillante potrebbe portare ad un calo del costo).

Per quanto riguarda il reparto difensivo, invece, ci sarebbe l’intenzione di riportare a Milano il ventiquattrenne M. Gabbia dal Villareal.