Calciomercato Milan, obiettivo vicino: l’annuncio fa sognare i tifosi

Di seguito sono riportate le parole dell’annuncio che potrebbe far sognare tutti i tifosi rossoneri per quanto riguarda il mercato del Milan

Archiviata l’importante vittoria di ieri sera a San Siro per tre a uno contro la Roma di Jose Mourinho, grazie ai gol di Yacine Adli, Olivier Giroud e Theo Hernandez, il Milan pensa già alla prossima partita fuori casa contro l’Udinese che andrà in scena sabato venti gennaio alle 18.45.

L’obiettivo per questa seconda parte di stagione è quello di trovare quella continuità che è mancata nella prima parte e di finire il campionato nelle prime quattro posizioni della classifica per poter giocare l’anno prossimo la Champions League. Attualmente la squadra di Pioli è al terzo posto in classifica con quarantadue punti.

La società rossonera, contemporaneamente al campo, continua a lavorare senza sosta anche sul calciomercato per trovare quei giocatori che possano aiutare la squadra a migliorarla per renderla più competitiva, ma anche per cercare di provvedere alla necessità dovuta agli infortuni.

Brest-Milan, annuncio del presidente

Il reparto più colpito del Milan a causa degli infortuni è quello difensivo, per questo motivo si cerca di trovare il difensore migliore per poter dare una mano alla squadra di mister Pioli. Uno dei nomi principali sulla lista è quello di Lilian Brassier, difensore classe 99 del Brest.

Il Milan è interessato ad acquistare già a gennaio il giovane difensore e nelle ultime ore Denis Le Saint, presidente del Brest ha fatto il punto sul futuro di Brassier. Infatti, il presidente ha dichiarato a Prime Video che per la cessione in questa finestra di mercato c’è bisogno di un’offerta convincente, anche perché il giocatore ha lavorato bene con la squadra in questi anni ed è molto cresciuto.

“Vedremo se ci saranno opportunità di cessione in questa finestra di mercato di gennaio.”

Ha affermato, inoltre, che è un piacere sapere che Brassier è seguito da club importanti e che quindi potrebbe esserci un progetto nuovo per lui. Ha continuato dicendo anche che la porta per la sua partenza è aperta.

“Ci sono possibilità che parta e possibilità che resti con noi, non ne faccio troppo un problema.”

Conclude il suo discorso ammettendo che se non ci saranno le offerte giuste per il giovane difensore sono pronti a tenerlo fino alla fine del suo contratto che ricordiamo essere in scadenza il 30 giugno 2025.