Coppa Italia, Jimenez non trattiene l’emozione per l’esordio: messaggio da brividi!

Pochi istanti fa il terzino del Milan, Jimenez, ha postato un messaggio sui social in cui ha manifestato le sue emozioni per serata di ieri.

Il Milan torna a respirare una boccata di ossigeno. Dopo la vittoria in campionato contro il Sassuolo, infatti, è riuscito a centrare i quarti di finale della Coppa Italia. A farne le spese è stato il Cagliari di Ranieri, demolito con il risultato di 4-1 per effetto della doppietta di Jovic e delle reti realizzate da Traorè e Leao, che hanno consentito ai rossoneri di centrare il primo obiettivo dell’anno.

Ora bisognerà ripetersi anche nella prossima gara di campionato contro l’Empoli, in programma domenica 7 gennaio alle ore 12:30, in un match che sarà un ulteriore test per capire se la squadra di Pioli sia realmente uscita dalla crisi, o se, invece, si dovrà attendere ancora. Ma quella di ieri è stata anche una serata che ha regalato emozioni per via della prestazione di un ‘nuovo volto’ della rosa gestita dall’ex allenatore di Lazio e Inter. Il riferimento va ad un calciatore che ha letteralmente incantato per tutta la sua durata sul terreno di gioco.

Jimenez: “Esordire con questa maglia è un sogno. Ringrazio tutti per la fiducia”

Già, perchè tra il ritorno al gol di Leao e lo straordinario momento di forma di Jovic, c’è da registrare anche l’esordio con la maglia rossonera di Alex Jimenez, che ha indubbiamente lasciato il segno con giocate sontuose e cross peri suoi compagni che hanno messo a repentaglio la retroguardia rossoblù. Il giocatore rossonero ha manifestato tutto il suo entusiasmo attraverso un post condiviso pochi istanti fa sui suoi canali social.

È il giorno dei sogni per me. Voglio essere titolare in questo grande club, in uno dei campi con più storia nel calcio. Voglio ringraziare il club e il mister per la fiducia risposta in me. FORZA MILAN!’.

Parole che fanno bene all’ambiente e che, soprattutto, fanno gioire i tifosi rossoneri in vista di quello che sarà il futuro, con Jimenez che ora si candida ad essere un serio candidato per entrare nelle rotazioni di Stefano Pioli.