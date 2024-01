  Dal Milan alla Juventus: la sorpresa gela i rossoneri

In questa finestra di mercato, il Milan è particolarmente attivo su diversi fronti. I rossoneri hanno adocchiato diversi profili interessanti, ma su uno di questi si è palesata anche la Juventus in queste ore

Il Milan fino ad adesso è stato uno dei club più attivi sul mercato, complici anche i tanti infortuni che hanno decimato la rosa di Stefano Pioli. Nei giorni scorsi i rossoneri hanno chiuso per l’arrivo di Gabbia e Filippo Terracciano, che rimpolperanno il reparto difensivo. I dirigenti rossoneri hanno messo nel mirino anche alcuni profili per l’attacco, anche se la ritrovata vene realizzativa di Jovic ha messo un po’ in stand-by la ricerca di un bomber per la stagione in corso.

Caso diverso per il futuro con i rossoneri alla ricerca di profili giovani da poter lanciare: uno di questi sembrava ormai destinato a vestire rossonero, ma nelle ultime ore si è registrato il forte inserimento della Juventus.

Mercato Milan, a rischio l’affare: c’entra la Juventus

Nei giorni scorsi, è stato accostato fortemente il nome di Matija Popovic al Milan. Il giovanissimo talento serbo (classe 2006) è attualmente svincolato, visto il termine del suo contratto con il Partizan. Ovviamente le sue prestazioni hanno stregato diversi club europei, che sarebbero pronti ad offrigli un contratto importante per tesserarlo. Proprio nei giorni scorsi, l’affare tra Popovic ed il Milan sembrava ad un passo dalla chiusura, visto anche il viaggio a Milano del giovane serbo.

Poi all’improvviso si è verificata una brusca frenata nella trattativa tra i dirigenti rossoneri e gli agenti di Popovic. La pista dunque si è raffreddata sensibilmente, ma dietro a questa frenata ci sarebbe la Juventus. Difatti come riportato da Romeo Agresti, nelle ultime ore i dirigenti bianconeri avrebbero allacciato i contatti con gli agenti di Popovic, per capire la fattibilità dell’affare. Gli agenti del giovane serbo hanno aperto le porte al dialogo con la Juventus, dichiarando come l’affare con il Milan non sia ancora in chiusura. L’inserimento della Juventus ha spiazzato completamente i dirigenti del Milan, che credevano ormai di avere in pugno il talento serbo.

L’irruzione della Juventus ha quindi riaperto completamente qualsiasi pista per il futuro di Popovic. Ricordiamo difatti che oltre a Milan e Juventus, sul giovane serbo ex Partizan c’è l’interesse di diversi club europei, che sono pronti ad irrompere in qualsiasi momento. Ad oggi comunque la Juventus ha chiesto solo informazioni, ricevendo l’apertura dagli agenti di Popovic, ma una vera e propria offerta ancora non c’è. Staremo a vedere se poi nei prossimi giorni i dirigenti bianconeri faranno l’offerta decisiva per scalzare i rossoneri. Ad ora il Milan è rimasto piuttosto sorpreso da questo inserimento della Juventus, ma ci si aspetta anche una reazione dei dirigenti rossoneri per provare a chiudere definitivamente l’acquisto di Popovic.