Dall’Inghilterra, un obiettivo vuole la cessione: Milan alla finestra

Il Milan fin dall’inizio della sessione invernale di mercato è alla ricerca di un difensore. I soli Gabbia e Terracciano non bastano a Pioli, che chiede almeno un altro centrale. Un obiettivo spera nella cessione in queste ore, ed il Milan osserva eventuali aggiornamenti.

Dopo il pareggio amaro contro il Bologna, il Milan è pronto a ripartire dal prossimo impegno contro il Frosinone. In attesa di questo impegno di campo, la dirigenza proverà a sfruttare questi ultimi due giorni di mercato per piazzare il colpo in difesa.

I rossoneri sono alla caccia disperata di un difensore da inserire nel proprio organico, visto la coperta corta nel reparto difensivo. Un obiettivo sta spingendo per la cessione in queste ore, e ciò potrebbe favorire il Milan.

Indiscrezione dall’Inghilterra: il difensore vuole la cessione, Milan alla finestra

La stagione del Milan continua ad essere ricca di alti e bassi continui, che non fanno altro che mettere in bilico la posizione della squadra e di Pioli. I rossoneri sono stabilmente al terzo posto, ma questi continui up and down non fanno altro che far avvicinare le dirette concorrenti alla corsa Champions. Pioli spera di ricevere in queste ore un altro rinforzo dal mercato per poter affrontare al meglio la seconda parte di stagione.

Continua la ricerca assidua di Moncada e Furlani ad un difensore che possa fare al caso del tecnico rossonero. Nel corso di questa finestra di mercato sono stati accostati tanti nomi al Milan, ma finora non è andata a buon fine nessuna trattativa. In queste ore però si potrebbe aprire lo spiraglio per un obiettivo. Difatti dall’Inghilterra annunciano che il difensore del Chelsea, Trevoh Chalobah, sta spingendo per la cessione in prestito. Il difensore inglese è da tempo nel mirino dei dirigenti del Milan, che adesso guardano a questa soluzione con molta attenzione.

Le ultime ore di mercato solitamente regalano sempre diverse sorprese, visto che i club aprono a soluzioni che durante l’intera sessione non valutano minimamente. Il calciatore spera di far valere la sua volontà di partire ad ogni costo, ma l’ultima parola spetterà al Chelsea. Qualora i Blues aprissero le porte al prestito di Chalobah, il Milan potrebbe fiondarsi all’istante e chiudere l’accordo per il trasferimento del difensore inglese. Ci sono sempre dei dubbi legati ai tanti problemi fisici di Chalobah negli ultimi tempi, ma in questo caso si potrebbe ovviare vista la necessità di acquistare un difensore. La palla ora passa al Chelsea che farà le sue valutazioni, e in base alla sua decisione si capirà se il Milan ci proverà per portare in rossonero Chalobah o meno.